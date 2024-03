Igd: a breve rinnovo board, dopo 15 anni a.d. Albertini verso l'uscita

Coop Alleanza: 'Servono M&A e accelerare rimborso debiti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mar - Cambio al vertice di Igd, mentre il socio di controllo Coop Alleanza, rinnovata la governance, puntera' su una crescita 'per linee esterne' anche per 'accelerare il rimborso delle posizioni di indebitamento maggiormente onerose'. Dopo 15 anni, infatti, nelle liste di candidati manca il nome di Claudio Albertini, alla guida della societa' immobiliare nel ruolo di a.d. dal maggio 2009. In vista dell'assemblea degli azionisti, convocata per il prossimo 18 aprile, che dovra' nominare il nuovo board e il collegio sindacale, sono state cosi' depositate due liste da parte dei soci "forti" Coop Alleanza 3.0 (che possiede il 40,92% del capitale) e la toscana Unicoop Tirreno (il 9,97%).

L'obiettivo? Per Coop Allenza si tratta di 'una lista di candidati per favorire rafforzamento e sviluppo della societa''. La quota in Igd per Alleanza, che ne e' l'azionista di controllo, 'rappresenta un importante investimento, il secondo per dimensioni nel portafoglio della cooperativa' (il primo e' il gruppo assicurativo Unipol). La Coop ha quindi 'tutto l'interesse a far emergere il reale valore della societa', un valore che al momento il mercato non sta riconoscendo'. E 'funzionale' a questo obiettivo e' la presentazione di una lista composta da 'soggetti di elevata professionalita''. La coop ricorda come l'evoluzione dei tassi degli ultimi 2 anni abbia penalizzato il settore, tuttavia, 'l'attuale quotazione, a sconto di oltre l'80% rispetto al Nav, non rappresenta affatto il reale valore' dell'azienda.

Da qui la sfida per il futuro: 'Coop Alleanza 3.0 e' oggi nelle condizioni di poter assicurare tutto il necessario supporto ad Igd e confida che, una volta insediata la nuova governance, sara' avviato un tavolo di lavoro con il management della societa' - ciascuno nel rispetto dei propri ruoli - finalizzato ad individuare ulteriori opportunita' di collaborazione e di crescita, anche per linee esterne, nell'ottica di rafforzare la gestione caratteristica e accelerare il rimborso delle posizioni di indebitamento maggiormente onerose'.

