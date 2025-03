Generali: anticipa al 24 aprile assemblea soci per nomina cda (RCO)

Assise torna in presenza a Trieste (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha convocato l'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 23 e 24 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione. L'assemblea, che era inizialmente prevista per l'8 maggio, e' stata anticipata e quest'anno tornera' nella modalita' tradizionale, con la partecipazione di persona degli azionisti. Si terra' a Trieste al Generali Convention Center. In discussione, in particolare, la nomina e il compenso del Cda per il periodo 2025-2027 e il programma di acquisto di azioni proprie ai fini del loro annullamento nel quadro dell'attuazione del piano strategico 2025-2027. Tra i punti all'ordine del giorno anche il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e relativa destinazione dell'utile d'esercizio, l'integrazione del collegio sindacale, la relazione sulla politica di remunerazione e il Long Term Incentive Plan di gruppo e l'approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale.

