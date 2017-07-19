Forbes: Musk ancora al top classifica mondiale miliardari con 839 mld $ patrimonio

Giancarlo Devasini 22esimo e Giovanni Ferrero 41esimo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mar - E' ancora Elon Musk a guidare la classifica delle persone piu' ricche del mondo di Forbes per il 2026. Con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari, il patron di Tesla e Space X ha piu' che raddoppiato la sua ricchezza, che ammontava a 342 miliardi lo scorso anno. Sul podio seguono a distanza i cofondatori di Google Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi). Il Ceo di Amazon Jeff Bezos e' quarto (224 miliardi) e quello di Meta Mark Zuckerberg si piazza quinto quinto (222 miliardi). Ben otto posizioni della top ten sono occupati da americani.

Per trovare un italiano bisogna scendere al 22esimo posto: si tratta di Giancarlo Devasini (89,3 miliardi), direttore finanziario e probabilmente il maggiore azionista di Tether, il piu' grande emittente di stablecoin crittografiche.

Giovanni Ferrero, presidente del gruppo dolciario, sale invece al 41esimo scalino con un patrimonio di 48,8 miliardi.

Tra gli italiani nei primi 50 super ricchi del Pianeta, c'e' anche Andrea Pignataro (46esimo con 42,6 miliardi), fondatore e ad di Ion Group, una societa' di dati finanziari e tecnologia con sede a Londra. Guardando ai big della moda invece, il Ceo del colosso del lusso Lvmh, il francese Bernard Arnault e la sua famiglia, sono al settimo posto (171 miliardi) e lo spagnolo Amancio Ortega, cofondatore di Inditex (Zara), e' al decimo (148 miliardi).

red-Cog.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-03-26 17:42:39 (0551) 3 NNNN