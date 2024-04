Fed: verbali, dati inflazione deludenti, aspettare prima di taglio tassi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 10 apr - I recenti dati sull'inflazione sono "deludenti", serve maggior sicurezza sui progressi sull'inflazione "prima di tagliare i tassi d'interesse". E' quanto emerge dai verbali relativi all'incontro - terminato il 20 marzo - del Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti. In quell'occasione, il Fomc decise di mantenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, livello a cui sono stati portati nel luglio dello scorso anno, il piu' alto dal 2001. I banchieri hanno poi ribadito che i tassi dovranno restare alti, se i progressi sull'inflazione si fermeranno. I tassi d'interesse erano stati abbassati allo 0-0,25% nel marzo del 2020, per combattere gli effetti negativi della pandemia di coronavirus sull'economia statunitense, e poi progressivamente alzati dal 2022. Secondo il 'dot plot', il grafico che registra, ogni tre mesi, le previsioni dei banchieri della Fed, la Banca centrale statunitense prevedeva ancora, a marzo, un taglio dei tassi d'interesse di 75 punti base nel 2024, come a dicembre. Sono poi previsti tre tagli da 25 punti base il prossimo anno - non quattro - e tre nel 2026. Infine, altri due tagli per portare i tassi nel lungo periodo al 2,5%, livello che la Fed considera "neutro".

