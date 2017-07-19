Ecofin: Giorgetti, Esma non ha ancora capacita' necessaria per vigilanza diretta

La discussione sull'integrazione mercati capitali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 dic - L'autorita' europea dei mercati finanziari Esma "non ha ancora sviluppato la capacita' necessaria per svolgere un ruolo di vigilanza diretta'. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel corso della discussione sull'integrazione dei mercati dei capitali all'Ecofin. Giorgetti ha aggiunto che occorre 'costruire un percorso ordinato con discussioni tecniche accompagnate da verifiche politiche regolari' e che per progredire su questa materia 'occorre essere ancorati alla realta' e proprio la realta' dice che la vigilanza diretta e' oggi in qualche modo prematura'. D'altra parte, per Giorgetti 'e' fondamentale mantenere un certo grado di prossimita' alle attivita' sottoposte a vigilanza, affinche' questa sia efficace. Inoltre la gestione delle crisi continuerebbe a essere affrontata a livello nazionale e non ci sono una infrastruttura europea per la gestione delle crisi e una rete di sicurezza comune europea. Quindi, una vigilanza diretta a livello europeo dovrebbe andare di pari passo con un meccanismo di salvaguardia comune a livello europeo, che possa intervenire nell'ipotesi in cui tale vigilanza fallisca".

