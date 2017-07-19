Del Vecchio: Leonardo Maria sposta residenza a Roma, 'Capitale e' strategica'

Anche Lmdv ha 'raddoppiato' sede con uffici in Via Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mag - Uno dei contribuenti piu' ricchi del Paese, quel Leonardo Maria Del Vecchio che sta salendo in maggioranza nella holding Delfin rilevando le quote dagli altri eredi, sta gradualmente spostando il suo centro d'interesse anche su Roma.

L'imprenditore, tra le mille operazioni, tramite la sua Lmdv Capital di recente ha infatti rilevato il 29,73% della societa' di costruzioni romana Impredo. Una mossa accompagnata dall'apertura di un ufficio del suo family office a Roma, nella storica via Veneto (la seconda sede di Lmdv dopo quella in via Monte Napoleone a Milano). Non solo.

Nelle scorse settimane, come risulta a Radiocor, Leonardo Maria ha spostato anche la sua residenza personale nella Capitale. E' la prima volta, quindi, che l'erede Del Vecchio apre un suo ufficio operativo a Roma, spiegano dal suo staff, avendo deciso che trascorrera' piu' tempo li', visto che la presenza in citta' e' considerata strategica.

Sotto i riflettori da tempo, il family office custodisce le tante partecipazioni in cassaforte - dal gruppo editoriale QN fino all'Acqua Fiuggi, passando per Leone Film, l'ex Twiga di Briatore, real estate e nanotecnologie. Tramite la newco Lmdv Fin, invece, controllata sempre al 100% da Leonardo jr come socio unico, l'imprenditore rilevera' le quote di Luca e Paola per salire al 37,5% del capitale della holding Delfin (con l'opposizione, al momento, di Rocco Basilico che si e' rivolto al tribunale del Lussemburgo per invalidare le delibere dell'ultima assemblea). A questa poi si somma l'intesa gia' raggiunta tra lui e la madre Nicoletta Zampillo sul passaggio della nuda proprieta' di un ulteriore 12,5% detenuto dalla moglie del fondatore. Mossa che porterebbe il presidente di Ray-Ban a un rotondo 50% di Delfin, ma da oggi con 'doppio affaccio' anche sulla Citta' Eterna.

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