Confindustria-Bdi-Medef: appello a Ue, interventi per competitivita' o rischio declino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 nov - Confindustria, Bdi e Medef, le associazioni industriali di Italia, Germania e Francia, lanciano un appello congiunto all'Unione europea perche' intervenga a favore della competitivita' delle imprese o si rischia il declino e la deindustrializzazione.

'La competitivita' deve diventare la bussola di ogni politica, regolamentazione e investimento europeo', scrivono le tre associazioni industriali, sottolineando che 'e' giunto il momento di riconoscere che l'Europa sta seriamente rimanendo indietro e che il rischio di declino e deindustrializzazione e' oggi piu' alto che mai. E' tempo di compiere un passo avanti decisivo, in linea con le misure individuate nei Rapporti Draghi e Letta, per rafforzare la resilienza industriale e l'autonomia strategica del continente, colmare il divario di competitivita' nelle principali catene del valore e promuovere la ricerca e l'innovazione'. Inoltre, indicano che 'oggi l'Europa si trova a un bivio. Il mondo sta cambiando - e l'Europa non puo' restare a guardare. Ora piu' che mai, deve affermare la propria indipendenza, proteggere la sicurezza comune e assumere la leadership nello sviluppo delle tecnologie essenziali per i propri interessi strategici', come riportato nel documento congiunto sottoscritto in occasione del settimo Forum Trilaterale tra Confindustria, Bdi e Medef, svoltosi a Roma con la partecipazione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stephane Sejourne' e dei presidenti delle tre principali organizzazioni industriali europee - Emanuele Orsini (Confindustria), Peter Leibinger (Bdi) e Patrick Martin (Medef).

