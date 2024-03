Clima: ok Ue aiuti Italia per 1,1 mld investimenti transizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 mar - La Commissione ha approvato un regime di aiuti di stato italiano da 1,1 miliardi di euro a sostegno di investimenti in attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Nell'ambito della misura, che sara parzialmente finanziata attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'aiuto assumera la forma di sovvenzioni dirette. L'importo massimo dell'aiuto per beneficiario sara di 150 milioni, cifra che puo essere aumentata fino a 200 milioni per i beneficiari situati in regioni ammissibili.

Aps

(RADIOCOR) 08-03-24 11:45:00 (0279)EURO,FONUE 3 NNNN