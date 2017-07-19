Bulgaria: sceglie l'euro e rafforza il suo legame con l'Europa -FOCUS

Ingresso in Ue in 2007,e' 21esimo Paese a entrare in Eurozona (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 gen - La Bulgaria da oggi ha adottato l'euro, diventando il 21esimo Paese a scegliere la moneta unica europea, quasi 20 anni dopo l'adesione all'Unione Europea. A mezzanotte il Paese dei Balcani, entrato nell'Ue nel 2007, ha abbandonato il lev, la sua moneta nazionale in vigore dalla fine del XIX secolo, con la speranza di rafforzare i legami economici con gli altri membri dell'area euro, ma anche con il timore di un aumento dei prezzi in un contesto politico instabile. I pagamenti in lev continueranno a essere accettati per tutto il mese di gennaio, una sfida per i commercianti che dovranno dare il resto in euro.

'Do un caloroso benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell'euro', ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che per l'occasione ha illuminato il suo edificio principale a Francoforte con i colori della Bulgaria. A Sofia, migliaia di bulgari hanno sfidato le temperature rigide della notte per assistere al tradizionale concerto di Capodanno e al conto alla rovescia che ha segnato l'arrivo del 2026 e dell'euro.

'L'introduzione dell'euro e' l'ultima tappa dell'integrazione della Bulgaria nell'Unione Europea', ha dichiarato il presidente Roumen Radev in un discorso televisivo pochi minuti prima di mezzanotte, lamentando pero' che i bulgari non sono stati consultati tramite referendum su questa scelta che ha diviso il Paese. 'Questo rifiuto e' stato uno dei sintomi drammatici del profondo divario tra classe politica e popolo, confermato dalle manifestazioni di massa in tutto il Paese', ha aggiunto. Il tutto nonostante la Corte Costituzionale avesse stabilito che il referendum non fosse necessario.

Le proteste, che denunciavano soprattutto la corruzione, hanno portato a meta' dicembre alla caduta del governo di coalizione conservatore in carica da meno di un anno, aprendo la strada a nuove elezioni legislative, le ottave in cinque anni. Secondo l'ultimo sondaggio dell'agenzia dell'Ue Eurobarometro, il 49% dei bulgari rimaneva contrario alla moneta unica.

Secondo il presidente della Banca centrale bulgara, Dimitar Radev, 'l'euro non e' solo una decisione economica, non e' soltanto una moneta. E' un segno di appartenenza: la prova che il vostro posto non e' alla periferia, ma in uno spazio di regole comuni, di fiducia e di responsabilita'', ha dichiarato in un video pubblicato sul sito della sua istituzione.

Dal canto suo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha assicurato che 'l'euro portera' vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese bulgare', facilitando viaggi e scambi e migliorando la trasparenza dei mercati.

Prima della Bulgaria, la Croazia, nel gennaio 2023, era stato l'ultimo Paese ad adottare la moneta unica, introdotta inizialmente il primo gennaio 2002 in 12 Paesi dell'UE. Con la Bulgaria, il numero di europei che utilizzano l'euro salira' a 358 milioni.

