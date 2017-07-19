Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +1,26%, ottimismo su shutdown Usa ed economia Giappone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - Chiusura in buon rialzo per la Borsa di Tokyo sostenuta dall'accordo preliminare tra i senatori Usa per la fine della paralisi del bilancio federale e dal miglioramento degli indicatori economici giapponesi misurati dal superindice (leading index) di settembre. Il Nikkei ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,26% riavvicinando quota 51mila punti (50.911,76 punti) sostenuto da tecnologici e titoli dell'intelligenza artificiale. Il Topix ha guadagnato lo 0,56% a 3.317,42.

fon.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-11-25 08:42:35 (0120)NEWS 3 NNNN