Borsa: settimana contrastata per Europa tra trimestrali e dati Usa, Milano a -1%

Su Piazza Affari pesano banche e risparmio gestito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Le Borse europee chiudono contrastate una settimana segnata dalle trimestrali e dalle sorprese emerse dall'occupazione americana piu' forte del previsto e dal raffreddamento dell'inflazione negli Usa. Dati che tracciano un quadro piu' chiaro sull'economia a stelle e strisce e consolidano le attese per un taglio dei tassi della Fed nei prossimi mesi.

In questo contesto, Milano, dopo lo sprint delle prime sedute, paga i cali del risparmio gestito e delle banche e termina l'ottava con un ribasso dell'1%. Mette a segno un passivo maggiore solo Madrid (-1,5%), mentre Amsterdam (-0,2%) contiene i danni. Di contro, sono positive le performance di Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,7%) e Londra(+0,7%).

Passando all'azionario, settimana difficile, come detto, per i titoli del risparmio gestito sui timori che l'AI possa penalizzare il settore. A Piazza Affari Fineco perde cosi' il 13,7% e Banca Mediolanum l'11,7%. Il riaccendersi delle attese per un taglio dei tassi da parte della Fed (dopo l'inflazione Usa migliorata oltre le attese) e, a cascata, della Bce, alimenta le paure per una riduzione dei margini delle banche. Bper nell'ottava perde cosi' l'8,6%, Bpm l'8,5% e la Popolare di Sondrio l'8,2%. Sul fronte opposto, il rally post conti porta i guadagni settimanali di Ferrari a 14,7%.

St (+14,4%) beneficia del rafforzamento dell'intesa con Amazon nell'ambito del cloud per l'AI. Le ipotesi sul riassetto nel capitale premiano poi Inwit (+11,4%). Gli acquisti si concentrano anche su Tim (+7,4%) con i conti solidi di Tim Brasil e Stellantis (+8,2%).

Sul valutario, l'euro/dollaro sale dello 0,5% a ridosso della soglia di 1,19. Giu' del 2,3% il bitcoin. Sul fronte delle materie prime, l'oro (+1,2%) e' sopra i 5.000 dollari l'oncia. Si segnala poi la debolezza del petrolio, con la domanda globale di petrolio vista dall'Aie in crescita piu' lenta del previsto. Il Brent chiude cosi' la settimana con un passivo dello 0,7% a 67,6 dollari al barile e il Wti dell'1,4% poco sotto i 63.

