Borsa: pesa ancora l'impasse sui dazi, vola Iveco (+7,8%) su rumors cessione

Ftse Mib chiude invariato grazie anche a Poste (+2,7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - L'immobilismo delle trattative sui dazi tra Usa e Ue tiene sotto scacco le Borse europee, che chiudono in calo la seduta. Per la Commissione europea, i negoziati con Washington rimangono una priorita' fino alla scadenza del primo agosto, ma nel caso di una mancata intesa 'le contromisure sono sul tavolo', ha ribadito oggi il portavoce Olof Gill. Oltreoceano, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, in un'intervista a Fox News ha sottolineato che la scadenza e' chiara e che 'c'e' il rischio che i dazi si ritorcano contro di noi, ma abbiamo una possibilita' al tavolo delle trattative. Annunceremo una serie di accordi commerciali nei prossimi giorni". Intanto, occhi anche sulla politica monetaria, in attesa della Bce giovedi' (che dovrebbe mantenere i tassi fermi) e della Fed il 30 luglio, mentre si accentua lo scontro tra il presidente Trump e il numero uno della banca centrale americana, Jerome Powell, che resiste alle pressioni del tycoon su un taglio del costo del denaro, mentre Bessent prova a gettare acqua sul fuoco: "Nulla mi fa pensare che Powell dovrebbe dimettersi ora", ha detto. Cosi', il Ftse Mib di Milano riagguanta la parita' (invariato) grazie al rally di Iveco (+7,78%).

Sull'azionario, a Piazza Affari, come detto, svetta Iveco, che mette a segno un rialzo di oltre il 17% in tre sedute, mentre si intensificano i rumor su una cessione da parte di Exor. Corre anche Poste Italiane (+2,77%), dopo i conti con ricavi e redditivita' record e l'aumento della guidance 2025.

Chiude a +1,23% Banco Bpm, dopo che la Consob ha sospeso per 30 giorni l'Ops presentata da UniCredit (+0,07%) (che sarebbe scaduta domani), dal momento che 'la situazione di incertezza creatasi per effetto' delle decisioni del Tar del Lazio e della valutazione preliminare della Commissione europea 'non consente' ai risparmiatori 'di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta'.

Sul valutario, l'euro risale a 1,1734 dollari (1,1687 in avvio, da 1,1693 alla vigilia), la moneta unica vale anche 171,88 yen (172,76 in apertura, da 172,22), mentre il cross dollaro/yen e' a 146,48 (147,82, da 147,26). In calo il petrolio, con il Wti a 65,03 dollari al barile (-1,35%) e il Brent a 68,35 dollari (-1,31%). Poco mosso il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 33,09 euro al megawattora (-0,2%).

