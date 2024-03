Borsa: l'Europa resta ferma e guarda alle banche centrali, a Milano bene le banche

Corre ancora Bioera (+12,8%), giu' Lottomatica (-5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Partenza poco mossa per le Borse europee, nella settimana clou delle banche centrali: dopo la Bce di giovedi' scorso, e' la volta della Fed - che inizia oggi la due giorni di riunione - e della Bank of England (giovedi'), mentre la BoJ ha sancito oggi l'uscita dall'era dei tassi negativi, alzando il costo del denaro per la prima volta da 17 anni, pur mantenendo toni accomodanti. Nelle prime battute Milano e' ferma sulla parita' con il Ftse Mib sui livelli della vigilia a 33.940 punti dopo aver superato quota 34mila nell'intraday.

Frazionale rialzo dello 0,04% per Parigi e Francoforte, mentre vanno meglio Madrid (+0,15%) e soprattutto Amsterdam (+0,55%). A Piazza Affari bene Prysmian che tuttavia lima i guadagni a +0,65% dopo lo slancio iniziale, i ntesta ancora le banche a partire da Bper Banca che sale dello 0,8% dopo che S&P ha assegnato i rating a lungo e breve termine 'BBB-/A-3', con outlook positivo. Ben intonate in generale le banche, ripiega Bp Sondrio (-0,4%) al secondo giorno sul Ftse Mib. In coda Moncler (-1,6%) e Azimut (-1,2%), deboli le utility. Prosegue il recupero Diasorin che accelera a +0,9%.

Fuori dal listino principale, riprende al corsa Bioera che sale del 12,8% mentre Lottomatica perde il 5% a 11,19 euro dopo il collocamento di 20 mln di titoli (il 7,9%) dall'azionista di riferimento Gamma Intermediate a 10,90 euro. Sul valutario, yen in calo dopo la BoJ con il mercato che si concentra sul tono 'dovish' della banca centrale, piu' che sul cambio di passo della politica monetaria. Cosi' l'euro/yen e' a 163,05 (da 162,2) mentre il dollaro/yen e' a 150,18 (da 149,2). Euro/yen poco mosso a 1,085 (da 1,087). In calo del 4,8% il Bitcoin a 64.360 dollari. Tra le materie prime, si raffredda il prezzo del petrolio dopo aver raggiunto i massimi da quattro anni: il Brent maggio e' 86,64 dollari (-0,3%) mentre il Wti pari scadenza e' a 81,95 dollari (-0,26%). In calo anche l'oro spot che perde lo 0,5% a 1.148 dollari l'oncia. In rialzo dell'1,9% a 29,39 euro al MWh il gas naturale.

Chi-

(RADIOCOR) 19-03-24 09:20:28 (0213)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN