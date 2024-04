Borsa: Europa verso un'altra apertura in rialzo, occhi su trimestrali Usa

Focus su conti Eni e Moncler a Piazza Affari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Le Borse europee si preparano a una seduta di consolidamento (future Euro Stoxx + 0,46%), dopo la chiusura brillante della vigilia. I contratti sull Ftse Mib di Milano sono cosi' in rialzo dello 0,47%, mentre restano piu' indietro quelli dell'Ibex di Madrid (+0,24%), del Cac di Parigi (+0,01%) e del Dax di Francoforte (+0,19%), in attesa della pubblicazione dell'indice Ifo sulla fiducia dei consumatori tedeschi. Il tutto mentre l'Asia e' in generale rialzo (Nikkei +2,4%) in scia a Wall Street. Il graduale allentamento delle tensioni in Medio Oriente e la prospettiva di un taglio dei tassi d'interesse a giugno incoraggia gli investitori. I riflettori sono pero' puntati anche sulla stagione delle trimestrali oltreoceano, anche per avere ulteriori indicazioni sulla salute dell'economia americana. Alla vigilia, Tesla ha registrato un crollo dei ricavi dell'8%, il peggiore ribasso del 2012, ma il titolo ha tenuto nell'afterhours dopo che l'azienda ha dichiarato di stare accelerando il lancio di "nuovi veicoli, inclusi modelli piu' economici". Oggi sara' il turno di Boeing, Meta e Ibm. Per quanto riguarda Piazza Affari, gli investitori monitoreranno Eni e Moncler in attesa dei conti e Tim, all'indomani della conferma da parte del cda di Pietro Labriola come ad e della nomina di Alberta Figari come presidente. Attenzione alta anche sui titoli del lusso, per capire come reagiranno ai cali in ricavi e utili del gigante della moda Kering, proprietario del marchio Gucci.

Sul valutario, l'euro scambia a 1,069 dollari (in linea con gli 1,069 della vigilia). La moneta unica vale anche 165,71 yen (da 165,58 di ieri), mentre il cambio dollaro/yen e' a 154,89 (da 154,78). In lieve rialzo i prezzi del petrolio, con il Wti giugno a 83,53 dollari al barile (+0,19%) e il Brent di pari consegna a 88,59 dollari (+0,18%). Guadagna l'1,8% il gas naturale ad Amsterdam che si attesta a 28,93 euro al MWh. I future giugno sull'oro sono in lieve ribasso (-0,09%) a 2.339 dollari.

