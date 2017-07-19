Borsa: Europa verso avvio positivo dopo nuovi dazi, occhi su inflazione Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 set - Si preparano ad aprire in rialzo le Borse europee, dopo l'annuncio di nuovi dazi doganali annunciati dalla Casa Bianca, in arrivo a partire dal primo ottobre. L'attenzione degli investitori sara' rivolta nella seduta sull'indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (Pce) negli Usa, variabile di riferimento Fed per misurare l'inflazione.

Cosi' viaggiano in rialzo i future sul Ftse Mib (+0,1%) e sull'Euro stoxx 50 (+0,5%). Positivi i contratti anche a Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Madrid (+0,25%) Gli economisti si aspettano che la lettura del dato Pce si attesti intorno al 2,9% su base annua, al di sopra dell'obiettivo di inflazione della banca centrale. Qualsiasi sorpresa al rialzo potrebbe deludere gli investitori, che scommettono che la Fed continuera' ad allentare la politica monetaria con tagli ai tassi di interesse.

Intanto, ieri Wall Street ha chiuso la terza seduta di fila in ribasso, nonostante gli ultimi dati positivi sullo stato dell'economia statunitense, a causa delle pressioni sui titoli tech, che soffrono dei crescenti timori sulla natura circolare del settore dell'intelligenza artificiale, innescati dalla partnership tra Nvidia e OpenAI.

Sul fronte commerciale, in particolare, il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuove tariffe su farmaci (al 100%), autocarri (25%) e mobili (30%) prodotti al di fuori degli Stati Uniti, che saranno effettivi 'a meno che un'azienda non costruisca il proprio stabilimento farmaceutico in America', come ha spiegato lo stesso presidente sulla sua piattaforma Truth Social.

Sull'azionario, occhi quindi ai settori coinvolti, che gia' alla vigilia avevano incontrato qualche battuta d'arresto sulla notizia di indagini, partite il 2 settembre da parte dell'amministrazione Trump sulle importazioni, che si sono tradotte nei nuovi dazi.

A Piazza Affari focus su Cucinelli, che ieri ha chiuso in ribasso di oltre il 17% a 85 euro, ai minimi da un anno, dopo le accuse degli hedge fund relative alle attivita' in Russia.

Sul valutario, l'euro si rafforza a 1,1678 dollari (+0,15%) e a 174,89 yen (+0,14%), mentre il dollaro e' stabile contro la valuta giapponese a 149,768 yen. Sul mercato dell'energia, in rialzo il petrolio e' salito a causa delle elevate tensioni geopolitiche, soprattutto sul fronte ucraino, sulla prospettiva di una maggiore pressione sanzionatoria europea sul petrolio russo.Cosi' il Brent in scadenza a novembre sale dello 0,2% a 69,56 dollari al barile, e il Wti dello 0,42% a 65,25 dollari.

