Borsa: Europa verso avvio debole, le tensioni Usa-Ue spingono ancora l'oro

Il metallo giallo supera la soglia dei 4.800 dollari/oncia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Si profila un avvio contrastato per le borse europee, dopo i cali nella notte di Wall Street. A pesare ancora il braccio di ferro tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia con la minaccia di nuovi dazi che genera incertezza. Cosi' gli investitori continuano a riversarsi sull'oro, sempre piu' bene rifugio, che tocca un nuovo record (sopra i 4.800 dollari l'oncia).

L'attenzione oggi e' tutta per l'intervento dell'inquilino alla Casa Bianca, Donald Trump, al World economic Forum di Davos, dopo che lo stesso tycoon ha annunciato che 'probabilmente riusciremo a trovare una soluzione con l'Europa' sul futuro della Groenlandia. 'Possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni', ha aggiunto, ribadendo l'importanza dell'isola per 'la nostra sicurezza nazionale ma anche per quella internazionale'. Intanto, secondo quanto riporta l'Ft, l'annuncio previsto proprio a Davos di un piano da 800 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Ucraina e' stato rinviato a causa dei disaccordi tra Stati Uniti e Europa sulla Groenlandia e sul Board of Peace proposto dagli Stati Uniti per Gaza. Cosi' i future dell'Euro Stoxx viaggiano in leggero rialzo: +0,08%; Milano lascia sul terreno lo 0,16% mentre Parigi e Francoforte sono sopra la parita'. Sul fronte macro cresce l'attesa per domani quando verranno resi noti i dati americani Pce, molto cari alla Fed per orientare le scelte in materia di politica monetaria.

Per quanto riguarda i cambi, resta debole il dollaro che vale 1,1718 euro (1,1728 alla vigilia); l'euro/yen si attesta a 185,25 (185,40) mentre il dollaro/yen e' a 158,08. Per le materie prime, il petrolio Brent scambia a 64,27 dollari al barile (-1%), il Wti a 59,85 dollari (-0,84%). Il gas e' in forte calo: cede il 5% a 43,1 euro al megawattora. Come detto, l'oro ha aggiornato un nuovo record portandosi sopra la soglia dei 4.800 dollari: lo spot viaggia in progresso dell'1,57% a 4.839,59 dollari l'oncia, il future a 4.839,8 dollari (+1,5%). Cala invece il prezzo dell'argento a 94,34 dollari.

Lab-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-01-26 08:16:23 (0150) 3 NNNN