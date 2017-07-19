Borsa: Europa positiva guarda a Fed e trimestrali, a Milano (+0,5%) bene le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - Partono con il piede giusto le Borse europee, mentre l'attenzione del mercato e' orientata verso le trimestrali americane e la politica monetaria, in vista della riunione della Fomc, il braccio operativo della Fed. Il verdetto sul costo del denaro e' atteso per domani, anche se il mercato scommette su una pausa al ciclo dei tagli, mentre sale l'attesa per la consueta conferenza stampa che terra' il presidente Jerome Powell. In settimana gli investitori attendono inoltre i risultati trimestrali dei big tech Apple Meta, Microsoft e Tesla: conti che saranno cartina tornasole sul rally dell'intelligenza artificiale.

Segno piu' per tutti i principali indici del Vecchio Continente: Milano +0,37%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,1%), Madrid (+0,8%). Sull'azionario a Piazza Affari, guidano le banche, con Mediolanum (+1,8%) in cima al listino. Toniche anche Unicredit (+1,4%) e Banco Bpm (+1,2%), mentre viaggia in controtendenza Mediobanca (-1,9%). In timido rialzo Stellantis (+0,3%) dopo i dati sulle immatricolazioni in chiaroscuro, che vedono un aumento del 4,5% a dicembre rispetto allo stesso mese del 2024, con una quota di mercato scesa all'11,2% dall'11,6% di un anno prima, mentre nell'intero 2025, hanno visto un calo del 3,9% su anno, con quota di mercato scesa al 14,3% dal 15,2%. Corrono anche Prysmian (+1,8%), Buzzi (+1,2%) e Fincantieri (+1,15%), con la sua controllata e-phors che ha siglato un nuovo contratto con la Marina Militare Italiana per potenziare la cyber-resilienza delle unita' navali. Ben comprata inoltre Cucinelli, grazie al rating 'overweight' di Morgan Stanley, che ha ripreso la copertura sul titolo con target di prezzo a 95 euro. In coda al listino finiscono Nexi (-2,4%) e Amplifon (-1,7%). Fuori dal paniere principale, arretra leggermente Pirelli (-0,3%) dopo il rigetto da parte di Camfin della proposta, avanzata dal primo azionista Sinochem, di scorporo delle attivita' legate ai pneumatici intelligenti per superare le restrizioni della normativa Usa. Secondo Camfin, infatti, il piano di lavoro proposto dai cinesi non risolverebbe il nodo Usa. Proseguono gli acquisti sui metalli preziosi che restano vicini ai massimi. In rialzo l'oro spot a 5.093 dollari l'oncia (+1,7%), mentre l'argento spot balza a 112,7 dollari (+8,5%). Sul valutario, euro dollaro poco mosso in area 1,187 (-0,03%). La moneta unica vale anche 183,5 yen (+0,3%) mentre il dollaro/yen si attesta a 154,6 (+0,3%). Sul fronte energetico, scende il petrolio con il Brent a 65,2 dollari al barile (-0,5%) e il Wti a 60,4 dollari (-0,4% ), mentre il mercato resta alla finestra, con possibili rialzi legati alle tensioni in Iran che potrebbero portare a interruzioni dell'approvvigionamento. bla-.

