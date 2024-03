Borsa: Europa piu' convinta a meta' seduta, a Milano (+0,3%) in testa ancora Saipem

Bitcoin oltre i 70.600 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - Dopo un avvio fiacco, le Borse europee riacquistano tono a meta' giornata, mentre i future a Wall Street sono in rialzo dopo la pausa del rally nella sessione precedente. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,3%, in linea con Madrid e Amsterdam.

Fa ancora meglio Francoforte (+0,7%), mentre Parigi (+0,2%) e Londra (+0,03%) sono piu' deboli.

Con una buona dose di ottimismo per i tre tagli dei tassi quest'anno, e con l'elmetto in testa (di fronte ai persistenti venti di guerra e all'allerta terrorismo che sale), gli investitori sembrano proseguire dritti per la loro strada, concentrati sulle performance societarie e sui dati economici auspicando che non venga tradita la loro fiducia su un allentamento della politica monetaria. Oggi dalla Germania arrivano notizie positive con un lieve miglioramento della fiducia dei consumatori tedeschi a marzo, mentre, in Spagna accelera la crescita nel quarto trimestre (+0,6% congiunturale e +2% annuo).

Sul listino milanese prosegue il rally di Saipem (4,56%), promossa alla vigilia dagli analisti di Bernstein. In luce Amplifon (+3,26%), con il mercato che plaude al nuovo piano di sostenibilta' presentato ieri. Toniche le banche (+2,3% Bper e +2,5% Popolare di Sondrio) e anche Brunello Cucinelli (+1,4%). In rialzo Enel (+1,04%), che beneficia dell'upgrade di Morgan Stanley con l'aumento del prezzo obiettivo a 7,5 euro. In fondo al listino, Stellantis (-1,3%) e Hera (-1%) che ha appena presentato i conti 2023. Giu' anche Recordati (-0,96%) e Diasorin (-0,82%).

Sul valutario, l'euro si rafforza sul dollaro con il cambio indicato a 1,085 (1,083 ieri in chiusura), mentre sale il cross euro/yen a 164,37 (da 164,17) e il dollaro/yen e' stabile a 151,4 (da 151,4). Poco mosso il petrolio con il Brent maggio in area 86,9 dollari al barile e il Wti a circa 82 dollari. Continua il rally del bitcoin che viaggia oltre i 70.600 dollari. Il gas e' in calo a 28mila euro al megawattora sulla piattaforma di Amsterdam.

