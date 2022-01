Borsa: Europa parte in rialzo dopo dati Cina, a Milano(+0,2%) giu' Tim

Unilever (-4%) frena Amsterdam dopo offerta su asset Gsk (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - Le Borse europee aprono in contenuto rialzo la settimana dopo i dati cinesi che segnalano una accelerazione dell'economia nel quarto trimestre e la mossa di stimolo della banca centrale cinesi su alcuni tassi di interesse rilevanti per i prestiti bancari. Il movimento degli indici azionari e' comunque contenuto: Madrid e' la migliore e segna +0,45%, Milano segue con +0,24%. Nella scorsa settimana i listini erano stati fiacchi: lo Stoxx600 e' arretrato dell'1% e Milano dello 0,27%. In controtendenza Amsterdam (-1%) complice la caduta di Unilever (-4%) che ha presentato una offerta da 50 miliardi di sterline per GSK Consumer Healthcare.

Tra le big di Piazza Affari subito in discesa Tim (-2%): secondo le indiscrezioni del week end, Cdp punterebbe a un riassetto delle attivita' di Telecom che non passa dall'opa sul mercato e che sembra diminuire le chance di successo di Kkr. Vendite sulle societa' del settore sanitario, in evidenza Tenaris (+2,5%). Ancora in salita Leonardo (+1,6%) dopo i nuovi contratti per oltre 260 milioni di euro con Hensoldt. Tra i titoli bancari salgono di circa un punto percentuale Unicredit e Intesa Sanpaolo. Piatta Generali (+0,05%): dopo le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone dal board e' arrivato il passo indietro di Romolo Bardin, a.d. di Delfin, l'altro socio forte del patto che raccoglie circa il 16% del capitale e che si appresta a varare una sua lista per il rinnovo del cda della compagnia triestina. Poco mossa Iren (+0,6%) fuori dal Ftse Mib che ha acquistato impianti fotovoltaici in Puglia per 112,5 MW.

Prezzi del petrolio ancora in rialzo mentre il ministro saudita dell'energia si e' detto non preoccupato per i livelli attuali: il Brent marzo e' scambiato a 86,5 dollari al barile, il Wti marzo a 83,87 dollari al barile. Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,1425 (da 1,1420).

Euro/yen a 130,76 (da 130,002), dollaro/yen a 114,43 (da 113,84).

