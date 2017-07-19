Borsa: Europa parte col piede giusto con i tech, a Milano (+0,7%) sale ancora St (RCO)
Occhi su vertice Trump-Xi. Il petrolio resta sopra i 100 dlr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - L'ottimismo sul settore tecnologico alla luce della corsa all'intelligenza artificiale continua a sostenere le Borse europee. L'ultima ondata di acquisti sul comparto e' scattata ieri, sulla notizia che l'a.d. di Nvidia, Jensen Huang, si e' unito al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo viaggio in Cina per il vertice con il leader di Pechino Xi Jinping.
Gli investitori attendono novita' dalla seconda giornata di incontri tra le due delegazioni, in particolare per capire se ci potranno essere sviluppi legati alla guerra in Iran, ma per il momento si accontentano dell'assenza di sorprese negative. Tornando all'Europa, il Ftse Mib di Piazza Affari sale cosi' dello 0,65%, Parigi guadagna lo 0,56%, Francoforte l'1,01% e Amsterdam lo 0,12%.
Sul fronte macro, attesa per i dati su vendite al dettaglio e prezzi all'import Usa, mentre gli investitori continuano a valutare il rischio di rialzo dei tassi di interesse a causa dello shock energetico.
Per quanto riguarda i titoli di Piazza Affari, gli acquisti sul tech premiano StMicroelectronics (+2,5%) gia' ieri in forte progresso. Sale anche Stellantis (+3,06%) dopo che la vice presidente della cinese Byd, Stella Li, ha ammesso l'interesse per gli stabilimenti del gruppo europeo.
Bene infine le banche, guidate da Mediobanca (+1,79%), Bper (+1,52%) e Mps (+1,21%). Nel resto del listino perde quota la Ss Lazio (-1,7%) dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia.
Sul mercato valutario, il rapporto euro/dollaro e' poco mosso a 1,1711 da 1,1710 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 184,94 yen (da 184,86 ieri), mentre il cross dollaro/yen si attesta a 157,92 (157,90).
In tema di energia, il prezzo del petrolio si muove appena sopra la parita', mantenendosi oltre i 100 dollari al barile: i future giugno sul Brent segnano +0,26% a 105,90 dollari al barile, mentre i contratti per luglio del Wti salgono dello 0,17% a 101,19 dollari. In flessione dello 0,2% a 46,8 euro al megawattora il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.
Ppa-.
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(RADIOCOR) 14-05-26 09:24:50 (0206)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|9,526
|+0,41
|10.29.36
|9,482
|9,631
|9,56
|Stellantis
|6,669
|+3,03
|10.29.32
|6,519
|6,70
|6,52
|Mediobanca
|20,90
|+1,06
|10.29.31
|20,73
|21,14
|20,73
|Bper Banca
|12,68
|+1,55
|10.29.33
|12,576
|12,708
|12,578
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