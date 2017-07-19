Borsa: Europa migliora nonostante taglio stime Bruxelles su pil 2026, Milano +0,4%

Le indicazioni fanno sperare che Bce non alzera' tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Le Borse europee stanno migliorando nonostante siano state da poco diffuse le previsioni della Commissione Ue sul pil europeo del 2026, tagliato al +0,9% dall'1,2% diffuso a novembre e in frenata rispetto all'1,4% del 2025. Francoforte guadagna lo 0,5%, Parigi lo 0,3%, Amsterdam lo 0,29% e Madrid lo 0,39%.

Milano registra un progresso dello 0,3%, nonostante l'Italia sia vista come il fanalino di coda dell'Europa, con un pil 2026 in rialzo solamente dello 0,5%, come lo scorso anno e rivisto dal +0,8% indicato lo scorso autunno. I dati, sebbene negativi per l'economia del Vecchio Continente, hanno irrobustito la tesi che la Bce, cosi' come le altre principali banche centrali al mondo, non possano alzare i tassi di interesse nei mesi venturi, visto che questo andrebbe a strozzare la crescita anemica. Ecco perche' non appena sono state diffuse le stime di Bruxelles i rendimenti dei bond sono calati anche se di poco: ad esempio il tasso sui Btp a dieci anni e' passato dal 3,82% al 3,81%. Stesso movimento per i Bund tedeschi, anche se i tassi rimangono sopra il 3%.

Intanto gli investitori guardano anche al contesto internazionale, aspettando novita' sulle trattative tra Usa e Iran. Non prendono pero' posizioni: a riprova il petrolio registra solamente un lieve calo (-0,6% e -0,7% rispettivamente il wti e il brent). Poche indicazioni arrivano anche dall'America, dove i future su S&P500, Nasdaq e Dow Jones sono fermi.

emi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-05-26 12:15:55 (0413) 3 NNNN