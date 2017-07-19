Dati
            Notizie Radiocor

            Borsa: Europa debole a meta' seduta, Milano -0,5% con Mps a -2%

            Euro sopra 1,18 dollari, oro a un passo da 3.700 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Borse europee in generale ribasso a meta' seduta, mentre l'attenzione degli operatori e' rivolta alla Federal Reserve, che domani secondo le attese tagliera' i tassi di interesse. Il mercato punta su un allentamento della politica monetaria di 25 punti base, che dovrebbe essere seguito da altre due mosse analoghe entro fine anno. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,48% appesantito dalle vendite sulle banche, che scontano l'ipotesi di un nuovo rinvio della possibilita' di convertire le Dta in crediti di imposta, e su big industriali come Leonardo (-1,8%) e Tim (-1,88%). Nel resto d'Europa, Francoforte cede lo 0,52%, Parigi lo 0,13%, Londra lo 0,26% e Madrid lo 0,7%. In controtendenza Amsterdam (+0,17%) sostenuta dai gruppi tech Asm International (+4,47%) e Asml (+3,55%). Tornando alle blue chip milanesi, tra le banche perde terreno in particolare Mps (-2,03%), che punta sull'acquisizione di Mediobanca (-1,5%) per sbloccare 1,3 miliardi di Dta. Bene invece Ferrari (+2,75%), promossa dagli analisti in vista della presentazione del nuovo piano industriale. Acquisti anche su Prysmian (+1,07%), Stellantis (+1,02%) e Cucinelli (+0,97%), quest'ultima in un settore del lusso europeo sotto i riflettori per i possibili scenari M&A legati a Giorgio Armani e trainato dal +4,43% di Kering a Parigi alla luce dell'atteso cambio al vertice di Gucci. Sul mercato valutario, il dollaro si indebolisce ancora con l'effetto Fed e il dollaro supera quota 1,18 per la prima volta da inizio luglio. La moneta unica vale 1,1805 dollari da 1,1760 ieri in chiusura. Il biglietto verde scivola anche a 147,06 yen (da 147,35), mentre il rapporto euro/yen e' a 173,59 (da 173,39). Sul fronte dell'energia, sulla parita' i prezzi del petrolio: il future ottobre sul Wti segna +0,06% a 63,34 dollari al barile, mentre i contratti per settembre del Brent -0,03% a 67,42 dollari. In calo dello 0,8% a 31,9 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Nuovo record, infine, per l'oro: il contratto spot guadagna lo 0,38% a 3.693 dollari l'oncia dopo essere salito fino a un massimo di 3.699 dollari. Il future di riferimento sale dello 0,45% a 3.695 dollari.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 8,216 +0,81 13.59.29 8,143 8,328 8,182
            Mediobanca 21,68 -1,50 13.59.43 21,56 21,95 21,75
            Ferrari 416,00 +2,29 13.59.43 413,60 420,30 419,20
            Prysmian 81,70 +1,34 13.59.36 80,44 82,48 80,98
            Banca Monte Paschi Siena 8,232 -2,07 13.59.37 8,18 8,328 8,281
            Brunello Cucinelli 103,55 +0,29 13.58.39 102,80 104,50 103,25


