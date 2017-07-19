Borsa: Europa contrastata a meta' seduta in attesa Fed, Milano -1% con le banche
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 set - Le Borse europee si muovono in ordine sparso alla soglia di meta' seduta, mentre gli occhi degli investitori restano rivolti alla decisione di politica monetaria da parte della Federal Reserve in serata. Il mercato sconta ampiamente una sforbiciata al costo del denaro di un quarto di punto, mentre secondo il FedWatch del Cme Group c'e' una probabilita' del 6% per un taglio piu' ampio pari a 50 punti base.
Nel Regno Unito, inoltre, secondo i dati pubblicati in mattinata, l'inflazione annua e' rimasta stabile al 3,8% ad agosto, il livello piu' alto tra le grandi economie europee.
Una conferma che non rappresenta una buona notizia per la Bank of England, che domani si appresta a prendere la sua decisione in materia di tassi. Nonostante il dato sull'inflazione, gli analisti restano convinti che questo non alteri significativamente le prospettive di una sforbiciata entro la fine dell'anno.
In questo scenario, Milano guadagna la maglia nera del Vecchio Continente, con il Ftse Mib arrivato ad accusare un calo superiore al punto percentuale (-1,2%) zavorrato soprattutto dal comparto bancario (-1,8% il Ftse Italia All Share di settore). In ribasso, anche se con cali piu' contenuti, anche Parigi (-0,2%) e Francoforte (-0,1%).
Tengono Madrid (+0,15%) e Londra (+0,2%) e Amsterdam (+0,1%).
A Piazza Affari, le vendite penalizzano soprattutto Tenaris (-2,6%), fanalino di coda dopo che Piper Sandler ha tagliato il giudizio a 'Neutral' da 'Overweight', e il target di prezzo a 41 da 48 dollari. Negativo come detto tutto il settore bancario, con Unicredit a guidare i ribassi, in calo del 2,3%, appesantita dalle dichiarazioni dell'ad Andrea Orcel arrivate in mattinata che prospettano un abbandono dei progetti di M&A nel mercato italiano. Sul fronte opposto, gli acquisti premiano Diasorin (+1,05%) grazie alla raccomandazione di acquisto da parte degli analisti di Ubs.
Bene anche Tim (+0,8%) e Campari (+0,75%). Fuori dal paniere principale, tonfo per le azioni di Mfe (-5,4% le A e -4,8% le B) dopo che Prosieben (-5,9% a Francoforte) ha annunciato una revisione al ribasso dei target 2025.
Sul mercato valutario, perde terreno la moneta unica, con il cambio euro/dollaro a 1,184. Sul fronte dell'energia, proseguono in calo i prezzi del petrolio: Brent a 67,8 dollari (-0,8%) e Wti a 63,8 dollari (-0,9%). In ribasso dello 0,7% anche l'oro che nel contratto spot scambia a 3.661 dollari l'oncia (ieri ha toccato un top a 3.703 dollari).
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Tenaris
|14,92
|-2,83
|13.49.36
|14,89
|15,21
|15,18
|Campari
|5,724
|+0,99
|13.50.40
|5,65
|5,742
|5,67
|Unicredit
|65,18
|-2,16
|13.50.42
|64,97
|66,92
|66,89
