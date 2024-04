Borsa: Europa allunga a meta' giornata, a Milano (+0,6%) bene Interpump

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - I listini europei allungano il passo a meta' giornata in attesa di avere indicazioni sulla politica monetaria delle banche centrali dagli appuntamenti attesi in settimana. Mercoledi' e' in calendario la pubblicazione del dato sull'inflazione americana di marzo, mentre giovedi' la Bce riunira' il consiglio direttivo. Dopo la diffusione, venerdi', del dato migliore delle attese sul mercato del lavoro Usa, intanto, un taglio dei tassi Fed a giugno e' ora considerato probabile solo al 51% in base all'elaborazione del Cme FedWatch Tool, circa 10 punti in meno rispetto a qualche giorno fa, e la prospettiva di un rinvio dell'allentamento della politica monetaria sostiene il rendimento dei Treasury. In settimana, inoltre e' atteso il via alla nuova stagione delle trimestrali statunitensi, con i conti dei big bancari in arrivo venerdi', nuova occasione per verificare le condizioni di salute dell'economia. Tornando in Europa, il Ftse Mib di Piazza Affari sale dello 0,63%, Francoforte guadagna lo 0,66%, Parigi lo 0,67%, Amsterdam lo 0,3% e Londra lo 0,14%. Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano big industriali come Interpump (+3,38%), Iveco (+3,24%) e Leonardo (+2,51%). In progresso del 2,51% anche Saipem, mentre Tim sale del 2,08% dopo aver ribadito che non ci sono ritardi nella vendita della rete. Il giudizio positivo degli analsiti di Ubs sostiene Diasorin (+1,63%), mentre perde terreno Campari (-0,48%). Sul mercato dei cambi, euro/dollaro poco mosso a 1,0829 da 1,0820 venerdi' in chiusura. La moneta unica vale anche 164,49 yen (da 164,12), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 151,89 (da 151,60). In discesa, come detto, mentre gli investitori monitorano i rischi di escalation nel conflitto in Medio Oriente. Il future maggio sul Wti cede lo 0,69% a 86,31 dollari al barile, mentre la consegna giugno sul Brent scivola dello 0,7% a 90,53 dollari. In rialzo dello 0,8% a 26,8 euro al megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam, mentre l'oro tocca il nuovo massimo storico sopra quota 2.370 dollari l'oncia.

