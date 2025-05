Borsa: domani apertura nel buio, analisti divisi su downgrade Usa di Moody's

A Milano giornata di stacco dividendi, calo tecnico -1,77% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Grande attenzione ai mercati la prossima settimana dopo che anche Moody's (come Fitch e S&P in passato) ha revocato agli Stati Uniti il suo rating creditizio tripla A, mettendo in guardia dai crescenti livelli di debito pubblico e dal crescente deficit di bilancio della piu' grande economia del mondo. E' la prima volta nella storia in cui gli Stati Uniti non hanno un rating di credito tripla A da almeno una delle tre principali agenzie.

Si tratta di una notizia in parte attesa dagli investitori, che comunque si interrogano sulla possibile reazione del mercato, all'apertura di lunedi': 'Moody's non ci sta dicendo nulla di nuovo - sottolinea Dan Greenhaus, chief market strategist di Solus Alternative Asset Management LP - gli Stati Uniti stanno gestendo un deficit di bilancio gigantesco, in tempo di pace, come mai si era visto in tutta la nostra vita, ma questo lo sappiamo tutti'. Anche Dave Mazza, amministratore delegato di Roundhill Investments, spiega che 'anche se Moody's ha finalmente ufficializzato la notizia, e' probabile che i mercati abbiano visto da tempo una diminuzione del profilo creditizio degli Stati Uniti'.

Secondo l'esperto, 'a differenza dello shock provocato dal declassamento di S&P nell'agosto 2011, questo declassamento arriva in un mercato gia' diffidente nei confronti delle disfunzioni fiscali e del rischio tariffario, il che significa che l'impatto sulle azioni potrebbe essere piu' attenuato di quanto suggeriscano i titoli iniziali". Al contrario, Michael O'Rourke, chief market strategist di JonesTrading, ha dichiarato di aspettarsi che il mercato azionario 'subisca una serie di prese di profitto dopo il forte rimbalzo che si e' verificato'.

In questo clima, il focus degli investitori sara' in settimana rivolto a una serie di dati macro, primi fra tutti gli indici Pmi delle principali economie, in particolare Eurozona e Usa, prossimi a soglia 50. In area euro lunedi' saranno pubblicati i numeri finali dell'inflazione di aprile, attesi confermare il dato preliminare, mentre mercoledi' si guardera' all'indice Ifo tedesco che potrebbe fornire alcune anticipazioni sui Pmi in uscita giovedi'. Sempre giovedi' sono attesi anche i verbali Bce della riunione di aprile, mentre venerdi' sara' il turno del verdetto di Moody's sul rating italiano, attualmente Baa3 con outlook stabile.

