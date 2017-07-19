Bce: economia euro piu' forte del previsto, nuovo taglio sempre piu' remoto - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 18 dic - L'ultima riunione di politica monetaria dell'anno della Bce non ha regalato sorprese: il Consiglio direttivo ha infatti lasciato i tassi invariati e, come anticipato nei giorni scorsi dalla presidente Christine Lagarde, lo staff della banca ha alzato le stime di crescita per l'intero arco previsionale, a conferma di una tenuta dell'economia dell'area euro che ha superato le attese dei mesi scorsi. La Bce prevede ora che l'economia dell'eurozona mettera' a segno un rialzo dell'1,4% per 2025 (dall'1,2% atteso a settembre) e dell'1,2% nel 2026 (rivisto da 1%). Per il 2027 e' attesa una crescita dell'1,4%. Le nuove stime confermano inoltre che l'inflazione rimane vicina al target: i prezzi dovrebbero crescere del 2,1% nel 2025, dell'1,9% nel 2026, dell'1,8% nel 2027 e del 2,0% nel 2028. In conferenza stampa Lagarde ha indicato che la Bce rimane in 'una buona posizione' per quanto riguarda la politica monetaria, che anche in questa riunione la decisione sui tassi e' stata presa all'unanimita' e che non si e' discusso ne' di un possibile taglio ne' di un possibile rialzo. Il Consiglio, ha assicurato Lagarde, rimane inoltre pienamente aperto a ogni opzione come richiesto dai dati ma sembra evidente che, alla luce della resilienza dimostrata dall'economia e di un'inflazione che rimane vicina a target, non dovrebbero servire nuove riduzioni del costo del denaro a meno di nuovi shock. Su questo fronte Lagarde ha ribadito che la situazione rimane caratterizzata da grande incertezza sia per la situazione in Ucraina che per le persistenti tensioni commerciali anche se le esportazioni europee, cosi' come i consumi interni, si sono dimostrate superiori alle previsioni e hanno fornito un importante sostegno all'economia. Sul fronte dell'Ucraina, Lagarde si e' detta fiduciosa che i leader europei riusciranno a trovare un accordo che permetta di fornire sostegno a Kiev ma ha ribadito che la Bce non puo' essere a favore di una soluzione che possa comportare un rischio di finanziamento monetario di uno stato, fatto espressamente vietato dai trattati. Sul fronte dell'euro digitale Lagarde ha sottolineato nuovamente che la Bce ha fatto la sua parte e ora tocca al Consiglio e al Parlamento europeo fare la propria. "La nostra ambizione - ha detto - non e' essere dei modelli di riferimento. La nostra ambizione e' garantire che, nell'era digitale, esista una moneta che sia l'ancora di stabilita' per il sistema finanziario. Al momento, quell'ancora e' la moneta della banca centrale, che essenzialmente ha una forma materiale: sono le banconote che avete nel portafoglio. Ma nell'era digitale deve esistere un'espressione digitale di quella sovranita' e un'ancora digitale a servizio del sistema finanziario che abbiamo".

Lagarde e' stata infine interpellata su chi potrebbe succederle alla guida della Bce e, come prevedibile, ha assunto una posizione di assoluta neutralita': "Ci sono moltissimi candidati di ottimo livello, e Isabel Schnabel e' una di loro, ma ce ne sono molti altri, e sono certo che ce ne saranno altri anche in futuro. Trovo in un certo senso estremamente gratificante che cosi' tante persone vogliano il mio lavoro. E' un grande incarico, ed e' un ruolo in cui senti davvero di poter contare, di poter incidere sulla vita delle persone e di cercare di dare risultati per l'Unione europea e per la nostra moneta, l'euro. Per quanto riguarda pero' la nazionalita' di chi sara' scelto, non ho nulla da dire. La decisione spettera' al Consiglio europeo e verra' presa al di fuori di questa splendida istituzione".

Corrado Poggi.

