Banco Bpm: propone a Mps di discutere e concordare aggregazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - La nota di Banco Bpm spiega che l'aggregazione tra Banco Bpm e Mps 'si fonderebbe su un chiaro razionale strategico, basato su una serie di elementi chiave che, nel loro insieme, esprimono i principali driver di creazione di valore del gruppo risultante dall'aggregazione'. In primis nascerebbe un nuovo campione nazionale, secondo operatore bancario domestico per dimensioni, in grado di far fronte alle nuove sfide dettate dall'evoluzione del mercato bancario e di sostenere la crescita del Paese. Il comunicato ricorda l'integrazione geografica che ne deriverebbe con una copertura completa su tutto il territorio nazionale, con una radicata presenza nelle regioni italiane a maggiore potenziale (in particolare, primo operatore per numero di filiali in Lombardia, Toscana e Veneto) e un rafforzamento del posizionamento competitivo anche in diverse regioni del Centro e del Sud Italia. Viene inoltre evidenziata la complementarita' industriale delle fabbriche prodotto ed elevato upside derivante dalla loro possibile ottimizzazione, con riferimento sia alle attivita' storicamente esternalizzate da Mps e recentemente internalizzate da Banco Bpm, sia alle fabbriche prodotto complementari apportate dal polo Mps-Mediobanca. Sono inoltre citati ulteriori benefici derivanti dalla partecipazione in Assicurazioni Generali, le sinergie a regime, la capitalizzazione.

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