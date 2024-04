Aeroporto Trieste: Fedriga, in 2024 passeggeri a 1,4 mln

Passeggeri raddoppiati in quattro anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 06 apr - 'La previsione per l'Aeroporto di Trieste e' che quest'anno arrivera' a 1,4 milioni di passeggeri, un numero piu' che raddoppiato rispetto ai 700mila passeggeri di quattro anni fa'. Lo ha affermato a Radiocor, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, in merito allo scalo di Trieste che e' partecipato al 45% dalla regione e per il 55% da 2i Aeroporti. 'Abbiamo raddoppiato non solo i passeggeri ma anche i nuovi collegamenti', ha aggiunto. In merito alla vendita del 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, il governatore ritiene che non ci saranno impatti sulla gestione dell'aeroporto. 'F2i ha fatto un ottimo investimento su Trieste. Mi auguro che nessuno, anche se ci dovessero essere delle visioni diverse, possa mettere in discussione la governance dello scalo che sta portando risultati oltre ogni aspettativa', ha detto Fedriga.

