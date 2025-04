Wall Street: in 2025 andamento peggiore rispetto a indici mondiali, gap piu' ampio da 1993

Pesano guerra commerciale e crollo dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Il mercato azionario statunitense quest'anno sta "under-performando". In altre parole, il suo andamento e' nettamente peggiore rispetto al resto del mondo, registrando il divario piu' ampio da oltre tre decenni, a causa dell'incertezza scatenata dalla guerra dei dazi di Donald Trump. Secondo quanto sottolinea un'indagine del Financial Times, l'indice Msci Usa - che raccoglie molti dei titoli a stelle e strisce - ha perso l'11% nelle prime 16 settimane del 2025. Nello stesso periodo, l'indice di riferimento Msci all world ex-US e' salito del 4%, registrando il piu' grande divario con Wall Street dal 1993, anno in cui l'entusiasmo degli investitori statunitensi per i titoli esteri e' aumentato sulla scia della liberalizzazione del commercio e delle preoccupazioni per l'economia interna. Il gap e' stato particolarmente marcato con l'Europa, dove l'isolazionismo degli Stati Uniti ha indotto i singoli Stati a valutare aumenti della spesa pubblica - in particolare per la difesa - che dovrebbero stimolare l'economia locale e sostenere i mercati azionari.

'Gran parte di questa sottoperformance e' dovuta alla rivalutazione degli asset statunitensi a causa dell'aumento dell'incertezza politica e dello shock stagflazionistico provocato dai dazi', ha dichiarato Sameer Goel, responsabile della ricerca sui mercati emergenti e Apac di Deutsche Bank.

A contribuire al divario c'e' poi il crollo del dollaro, che da inizio anno ha perso l'8% rispetto al paniere delle sei valute principali - tra le quali l'euro e lo yen, sostenendo i mercati non statunitensi.

red-Cog

(RADIOCOR) 26-04-25 15:29:10 (0343) 5 NNNN