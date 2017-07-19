Vianini Lavori: dona mensa scolastica al comune Valle di Cadore

Valore dell'opera non comunicato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - Vianini Lavori ha donato al comune veneto di Valle di Cadore una mensa scolastica, inaugurata oggi alla presenza delle autorita' locali e dell'amministratore delegato della societa' del gruppo Caltagirone, Vincenzo Onorato. Vianini Lavori sta realizzando una variante stradale in zona e nel corso dei lavori, nell'estate del 2024, aveva accidentalmente danneggiato una parte esterna del plesso scolastico di Valle di Cadore. La sindaca del comune alle pendici dell'Antelao, Marianna Hofer, ha cosi' commentato: "Ringrazio personalmente, a nome mio e dell'amministrazione, la societa' Vianini Lavori per aver mantenuto la promessa ed averci donato la mensa. Non era assolutamente scontato, anche perche' il valore di quanto era stato inavvertitamente danneggiato era molto inferiore a quanto da oggi i nostri ragazzi potranno utilizzare".

