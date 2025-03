Versalis: Urso, con riconversione green verra' mantenuta l'occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'Certamente' verranno mantenuti i livelli occupazionali da parte di Versalis (gruppo Eni) in Sicilia: 'Nel protocollo che e' stato firmato dai sindacati, quasi tutti i sindacati, e dalla Regione Sicilia e che domani illustrero' in maniera compiuta nell'associazione delle imprese Confindustria di Siracusa che puo' essere secondo me un esempio e un modello di condivisione sociale e della governance necessaria per quanto riguarda la transizione sostenibile di alcuni settori industriali. Noi riusciremo a coniugare al meglio clima e lavoro'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, entrando a Palazzo degli Elefanti a Catania, dove avra' luogo un incontro su Stmicroelectronics.

Alla domanda sul perche' la Cgil non abbia firmato l'accordo, il ministro ha replicato di rivolgere a loro a loro la domanda e concludendo che 'il fatto stesso che tutte le altre forze sindacali sono pienamente d'accordo, che saranno mantenuti i livelli occupazionali qui in Sicilia e che nel contempo viene avviata una riconversione green, appunto clima e lavoro, credo che risponda pienamente all'esigenza del territorio, dei sindacati, delle imprese, dello sviluppo produttivo del nostro Paese'.

