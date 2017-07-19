Unicredit: partnership biennale con Made per digitalizzazione Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - Due anni di collaborazione per sostenere la trasformazione digitale e sostenibile delle piccole e medie imprese italiane. UniCredit e Made competence center hanno firmato oggi a Milano un accordo di partnership, con l'obiettivo di "supportare la trasformazione digitale e sostenibile delle Pmi italiane", attraverso "un ecosistema di competenze e strumenti per accelerare l'innovazione dedicati" alle piccole e medie imprese. L'intesa punta a orientare e formare le imprese sui temi della digitalizzazione e dell'innovazione industriale, accompagnandole nella realizzazione di progetti sviluppati insieme a Made. In particolare, "UniCredit contribuira' con competenze, advisory e sostegno finanziario mediante strumenti finanziari dedicati", spiega una nota, mentre Made "mettera' a disposizione il proprio know-how e le infrastrutture per l'innovazione".

Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit, afferma in una nota: 'Rafforziamo il nostro impegno verso le Pmi, promuovendo l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili e accelerando la trasformazione digitale delle imprese. Il nostro obiettivo e' offrire alle comunita' le leve per progredire, generando valore per tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti'.

