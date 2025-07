UBP: dai Btp ai bond bancari, quali opportunita' nell'obbligazionario - PAROLA AL MERCATO

di Mohammed Kazmi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Riteniamo che l'attuale contesto di mercato sia positivo per l'asset class del reddito fisso, dati i rendimenti complessivi ancora interessanti e la politica accomodante delle banche centrali.

Anche le prospettive di crescita suggeriscono una certa resilienza e, di conseguenza, riteniamo che i portafogli obbligazionari debbano essere costruiti puntando su un'allocazione diversificata in alcuni dei segmenti dei mercati del credito che offrono rendimenti piu' elevati.

Per l'allocazione core del portafoglio, preferiamo concentrarci sui segmenti di mercato che offrono un rendimento superiore rispetto all'investment grade, poiche' riteniamo che sia opportuno focalizzarsi sulle opportunita' di carry attualmente disponibili e assicurarsi i rendimenti attuali.

Cio' includerebbe un'esposizione ai BTP, che continuano a offrire valore rispetto al credito investment grade europeo, mentre dal punto di vista fondamentale abbiamo chiaramente osservato un trend in miglioramento per quanto riguarda la dinamica del debito, in contrasto con altri paesi della regione.

Le obbligazioni con rating BB offrono inoltre un reddito superiore rispetto alle obbligazioni con rating Investment Grade senza comportare un rischio di insolvenza maggiore, dato che storicamente il tasso di insolvenza per questa classe di rating e' stato inferiore all'1%, in linea con i mercati Investment Grade piuttosto che con quelli High Yield.

Riteniamo inoltre che un'allocazione in obbligazioni con rating inferiore a Investment Grade sia ragionevole in un contesto di crescita nominale elevata.

Anche il mercato delle obbligazioni AT1 continua a presentare interessanti opportunita', dove e' possibile assumersi il rischio di bilancio di una banca leader a livello nazionale nell'Eurozona, pur beneficiando di un premio per il rischio di subordinazione. I fattori tecnici di questo mercato rimangono favorevoli, anche perche' gli emittenti continuano a rimborsare le proprie obbligazioni sulla scia della forte domanda di nuove emissioni da parte degli investitori.

Infine, le Collaterized Loan Obligations (CLO), e in particolare quelle nella fascia di qualita' superiore a quelle con rating B, offrono un arbitraggio di rating che consente di ottenere un rendimento significativamente superiore rispetto alle obbligazioni a tasso fisso. Allo stesso tempo, queste strutture tendono ad essere molto difensive data la struttura di pagamento a cascata e storicamente non hanno registrato casi di insolvenza in questa fascia durante tutto il ciclo.

Una ripartizione relativamente equilibrata tra questi segmenti dei mercati del credito consentirebbe un aumento del rendimento dell'1-2% rispetto al tradizionale investment grade. Inoltre, nonostante un rendimento piu' elevato, tale allocazione avrebbe probabilmente sovraperformato il tradizionale mercato IG nei momenti di volatilita' e incertezza, grazie alle caratteristiche difensive e resilienti di questi segmenti.

*Chief Strategist & Senior Portfolio Manager di Union Bancaire Prive'e (UBP) "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

