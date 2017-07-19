Turismo: nel 2025 in Liguria presenze in crescita del 3,7% a quasi 21 milioni

Bucci, capaci di crescere tutto l'anno su tutto territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - La Liguria e' stata una delle regioni piu' attrattive d'Italia sul fronte del turismo. E' quanto emerge dai dati turistici consolidati del 2025 forniti dal Viminale. Nel dettaglio nell'anno appena trascorso, sono state registrate 20.804.965 presenze di turisti nella regione, con una crescita di 1.020.718, pari al 3,75%, rispetto al 2024. Anche i dati relativi al solo mese di dicembre hanno fatto registrare numeri in positivo: sono state 705.291 le presenze con un incremento di 30.164 (+4,47%) rispetto allo stesso mese del 2024. Gli aumenti, sia annuali che del mese di dicembre, si sono registrati in tutte e quattro le province della Liguria a dimostrazione che tutta la regione piace ai turisti. 'Il 2025 si e' chiuso con numeri che ci rendono molto orgogliosi: quasi 21 milioni di presenze, oltre un milione in piu' rispetto al 2024 - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci - E' la conferma che la Liguria e' una regione sempre piu' attrattiva e competitiva sul piano turistico, capace di crescere in modo diffuso su tutto il territorio e durante tutto l'anno'. L'assessore al Turismo, Luca Lombardi: ha detto: 'siamo estremamente felici per questi risultati: analizzando i dati del 2025 si vede che i mesi cosiddetti 'spalla' hanno fatto da traino ai periodi delle vacanze tradizionali. Maggio, mese intermedio tra i ponti primaverili e la stagione estiva, ha registrato un ottimo +4,91% cosi' come ottobre, altro mese intermedio, che ha visto crescere le presenze turistiche di ben il 10%. Ha funzionato ottimamente il lavoro che abbiamo fatto con tutti i Comuni e il lavoro che stiamo facendo sui territori, nello specifico l'entroterra: la Liguria e' la terza regione italiana per presenze nell'entroterra'. Lombardi ha inoltre agiunto che 'quest'anno abbiamo come obiettivo quello di confermare e possibilmente migliorare questi dati incrementando l'offerta qualitativa della Liguria. Il primo passo e' stato senza dubbio la firma della scorsa settimana, con enti datoriali e sindacati, della nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo che aiutera' imprese e lavoratori del settore, inoltre proseguiremo con l'avvio di tutte le Dmo territoriali e punteremo con grande convinzione allo sviluppo del cicloturismo con il progetto la 'Liguria degli anelli' e ospitando, da detentori del titolo con la Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori, la cerimonia per l'Oscar per la migliore ciclovia italiana'.

