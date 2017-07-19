Toscana Aeroporti: utile netto I sem. +2,4% a 5,8 mln, ricavi +23,3% a 66,1 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Toscana Aeroporti ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile netto di gruppo pari a 5,8 milioni, con un incremento del +2,4% sul 2024. Lo rende noto un comunicato della societa' dopo l'approvazione del rendiconto finanziario semestrale da parte del cda del gruppo che riunisce le societa' di gestione degli scali di Firenze e Pisa. Nel periodo in esame i ricavi consolidati hanno raggiunto i 66,1 milioni, con una crescita del +23,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, l'ebitda e' aumentato dell'11,3% a 19,1 milioni mentre l'ebit e' salito del 22,8% passando dai 10,6 milioni del 2024 ai 13 milioni del 2025. Per quanto riguarda il traffico passeggeri, il sistema aeroportuale toscano ha superato per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri (+9,7% sul 2024).

