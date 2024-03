Toscana Aeroporti: accordo tra soci su gestione aeroporto Isola d'Elba

Serini sara' presidente e Dosi amministratore delegato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - I soci di Alatoscana, societa' di gestione dell'aeroporto dell'Isola d'Elba tra cui figura quale socio industriale Toscana Aeroporti, hanno definito la governance che guidera' la societa' per il prossimo triennio e individuato le linee guida di sviluppo dello scalo. Come specificato in una nota, l'assemblea dei soci, in programma il prossimo 2 aprile 2024, nominera' il nuovo consiglio di amministrazione che sara' composto da Maurizio Serini, che assumera' la carica di presidente, Massimiliano Dosi in qualita' di amministratore delegato e Francesca Marcucci come consigliere di amministrazione. Le linee guida individuate dai soci per lo sviluppo dello scalo seguono tre direttrici principali: la gestione della continuita' territoriale e il potenziamento della connettivita', l'attuazione di un piano di investimenti e l'impegno alla realizzazione di un aeroporto a impatto zero. Inoltre, la presenza di Toscana Aeroporti in qualita' di socio industriale di Alatoscana, con una quota pari al 13,2%, consentira' allo scalo isolano di beneficiare del know how, della capacita' commerciale e della rete di collegamenti degli aeroporti toscani di Pisa e Firenze garantendo pertanto un potenziamento della connettivita' sia con la Regione Toscana sia con il resto d'Europa. Con l'obiettivo di diventare uno scalo sostenibile, l'aeroporto dell'Elba prevede l'adeguamento degli impianti elettrici conseguenti all'elettrificazione dei mezzi e delle attrezzature di rampa e l'installazione di un impianto fotovoltaico. E' anche in fase di valutazione il progetto per la realizzazione di un vertiporto che consenta il decollo e l'atterraggio verticale di aerei elettrici che possono quindi operare sulle brevi distanze in ambienti urbani e regionali. Sono inoltre allo studio la redazione del nuovo Masterplan aeroportuale oltre a progetti per la realizzazione di piazzole elicotteri, di nuove procedure strumentali di volo e investimenti minori di manutenzione straordinaria. Con una prossima pubblicazione di una manifestazione di interesse, si cerchera' infine un gestore del punto di ristoro dello scalo.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-03-24 15:12:05 (0497)PA,INF 5 NNNN