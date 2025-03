Tlc: Wind Tre, se non siamo in condizione di investire manifattura in difficolta'

"Stiamo per lanciare 5G stand alone, servono capitali" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mar - "Se non saremo messi in condizioni di investire, il manifatturiero tra 10 anni sara' in difficolta'". Lo ha detto Gianluca Corti, co-ceo di Wind Tre, al convegno alla Luiss sulla politica industriale delle tlc, un tema trattato in un libro di Astrid. "Noi - ha aggiunto - stiamo per lanciare il 5G stand alone, servono capitali, serve liberare risorse, il resto del mondo sta correndo, fuori dall'Europa vanno molto piu' veloci, c'e' un incendio, bisogna spegnerlo urgentemente, altrimenti ne risentira' tutto il Paese".

Corti ha poi acceso l'attenzione sulle frequenze, dopo che la maxi gara per il 5G ha comportato un esborso monstre in passato. "Il ragionamento sulle frequenze e' importante, il 2029 non lontano".

Sim

(RADIOCOR) 17-03-25 18:37:12 (0572) 5 NNNN