Tlc: Gola (OF), servono politiche pubbliche, voucher a operatori per take-up

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mar - Per il settore delle tlc servono "politiche pubbliche" anche in vista del fatto che l'effetto Pnrr sugli investimenti finira'. Lo ha sostenuto Giuseppe Gola, ad di Open Fiber, al convegno nella sede della Luiss sulla politica industriale delle tlc per la presentazione di un libro Astrid curato da Franco Bassanini e Antonio Perrucci.

"E' chiaro - ha aggiunto - che adesso stiamo ancora con la sbornia del Pnrr, ma c'e' un tempo breve, un anno e quattro mesi, e poi finira'. Bisogna cominciare a pensare adesso alle nuove politiche e bisogna lavorare sulle nuove politiche sia dal punto di vista dell'offerta sia dal punto di vista della domanda".

Sul quest'ultimo fronte, ad esempio, "in Italia siamo al 27% di take-up (le attivazioni effettive, ndr), la media europea e' al 54%, Francia e Spagna stanno oltre il 70%, oltre l'80 per cento. C'e' assolutamente la necessita' di un intervento" Tutto questo, sostiene Gola, va fa fatto "con alcuni supporti pubblici, ad esempio in passato sono stati pensati dei voucher per il cliente che passa dal rame alla fibra ma questo cliente oggi paga la stessa cifra sia sul rame sia sulla fibra, quindi il cliente non ha bisogno di un voucher.

Chi ha bisogno di un voucher sono gli operatori che devono sostenere un costo per il cliente che migra sulla fibra".

