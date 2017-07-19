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            Terna: per Tyrrhenian Link ultimate operazioni marine tra Campania e Sicilia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Il completamento della posa del ramo est del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto in corrente continua di Terna, segna la conclusione delle opere marine tra Campania e Sicilia. Il collegamento e' stato realizzato da Prysmian, che nel 2021 si e' aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l'installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi per i principali collegamenti di Terna. A maggio 2025, a bordo della nave Leonardo da Vinci di Prysmian, e' stato installato il primo cavo del ramo est del Tyrrhenian Link, lungo 490 km, da Fiumetorto (Termini Imerese, PA) a Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia, SA). Il secondo elettrodotto, della stessa lunghezza, e' stato posato con la nave Monna Lisa dalla Campania verso la Sicilia, completando ufficialmente la tratta. Complessivamente per la realizzazione del ramo est sono stati impiegati 150 giorni di attivita' navale, con tecnologie avanzate e monitoraggio continuo del tracciato.

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            (RADIOCOR) 09-04-26 12:50:16 (0364)ENE,PA,INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Prysmian 115,60 +0,52 14.06.30 113,65 115,95 114,25
            Terna 10,19 +1,34 14.06.10 10,09 10,21 10,10


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