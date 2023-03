Terna: in Piano sviluppo rete oltre 21 mld investimenti in 10 anni (+17%) -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Nel nuovo Piano di Sviluppo, da quest'anno pubblicato con cadenza biennale, Terna ha inserito oltre 30 progetti infrastrutturali, dando elevata priorita' agli interventi ritenuti strategici per l'intero sistema elettrico nazionale, mantenendo le opere inserite nel precedente Piano decennale e inserendo i nuovi progetti della rete Hypergrid. Le cinque nuove dorsali della rete Hypergrid coinvolgeranno la maggior parte delle regioni italiane. HVDC Milano-Montalto servira' per bilanciare i transiti tra il Lazio e la Toscana e trasferire in sicurezza il surplus di energia del Centro verso le regioni del Nord Italia, caratterizzate da una maggiore domanda di energia. L'elettrodotto colleghera' il Lazio alla Lombardia tramite una dorsale di oltre 400 km, e comprendera' un tratto marino da Montalto (Viterbo) ad Avenza (Massa Carrara), l'ammodernamento e la riconversione a 500 kV in corrente continua di linee aeree esistenti dalla zona di Avenza verso il sud della Lombardia. Per l'opera e' previsto un investimento complessivo di circa 2,7 miliardi di euro.

Central Link prevede la ricostruzione sul medesimo tracciato degli elettrodotti a 220 kV tra Umbria e Toscana, e colleghera' le stazioni elettriche di Villavalle (Terni) e Santa Barbara (Arezzo). Lo sviluppo dell'opera permettera' di trasferire in sicurezza l'energia dal Centro Italia verso le aree di carico della Toscana. Per l'opera e' stimato un investimento complessivo di circa 300 milioni. Dorsale Sarda consentira' di massimizzare l'integrazione dell'energia rinnovabile e di rafforzare la rete elettrica dell'isola.

L'intervento si compone di due opere. La prima, il Sa.Pe.I.2, consiste in un nuovo collegamento sottomarino in corrente continua e 1000 MW di potenza tra le stazioni elettriche di Fiumesanto (Sassari) e di Montalto (Viterbo).

La seconda, invece, il Sardinian Link, prevede la ricostruzione della rete sarda a 220 kV da Codrongianos (Sassari) a Sulcis (Sud Sardegna) e Selargius (Cagliari), con l'impiego di sostegni innovativi a basso impatto elettromagnetico. L'investimento complessivo per entrambe le infrastrutture e' stimato in circa 1,4 miliardi. La Dorsale Ionica-Tirrenica colleghera' la Sicilia ionica al Lazio e si comporra' di due tratte: l'HVDC Ionian Link, da Priolo (Siracusa) a Rossano (Cosenza) e l'HVDC Rossano - Montecorvino (Salerno) - Latina, attraverso un collegamento complessivo di oltre 800 km. L'HVDC Ionian Link consiste in un nuovo collegamento di 1000 MW di potenza per favorire la trasmissione dell'energia rinnovabile tra Sicilia e Calabria.

Il tratto sottomarino tra Montecorvino e Latina servira' invece per trasportare l'energia rinnovabile dal Sud verso le aree del Centro. Complessivamente, l'investimento previsto per la dorsale Ionica-Tirrenica e' di circa 4,1 miliardi. La Dorsale Adriatica, HVDC Foggia-Villanova-Fano-Forli' colleghera' la parte settentrionale della Puglia fino all'Emilia Romagna, passando per l'Abruzzo e le Marche, con un collegamento complessivo di oltre 500 km. L'intervento prevede lo sviluppo in due fasi: la prima consiste in un collegamento HVDC aereo tra Foggia e Villanova (Pescara) e il raddoppio dell'Adriatic Link con un nuovo collegamento sottomarino; la seconda, invece, prevede la realizzazione di un collegamento HVDC aereo tra Fano (Pesaro Urbino) e Forli'.

Per l'intervento saranno investiti complessivamente circa 2,4 miliardi.

La priorita' delle opere e' stata studiata per massimizzare i benefici per il sistema elettrico in funzione degli scenari energetici e degli interventi di sviluppo dei piani precedenti. Nello specifico, le prime dorsali previste come necessarie sono l'HVDC Montalto-Milano, il Central Link e l'HVDC Fano-Foggia, collegamenti che consentiranno di incrementare considerevolmente la capacita' di trasporto dal Centro Sud al Centro Nord.

