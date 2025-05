Terna: completata posa ramo est del cavo sottomarino Tyrrhenian Link

Conclusione opera prevista per il 2028 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mag - E' stata completata la posa del ramo est del cavo sottomarino Tyrrhenian Link, l'infrastruttura elettrica di Terna che colleghera' Campania e Sicilia. In poco piu' di due mesi, riporta una nota, sono stati installati circa 490 km di elettrodotto partendo da Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese, fino a Torre Tuscia Magazzeno, nel Comune di Battipaglia.

Il ramo est, finanziato con 500 milioni di euro, e' uno dei tre progetti di Terna inseriti nel programma REPowerEU.

L'opera prevede un secondo collegamento in corrente continua a 500 kV, cioe' il ramo ovest tra Sicilia e Sardegna.

L'infrastruttura si estendera' per circa 970 km di tracciato in cavo marino, con una capacita' di trasporto di 1.000 MW per ciascuna tratta. Il completamento dell'opera e' previsto per il 2028. Per il Tyrrhenian Link Terna prevede un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro.

La conclusione delle operazioni di posa del collegamento si e' svolta al largo della costa campana di Battipaglia a bordo della nave Leonardo Da Vinci di Prysmian, che nel 2021 si e' aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l'installazione e il collaudo di oltre 1.500 km di cavi.

fon

(RADIOCOR) 08-05-25 12:10:44 (0369)ENE 5 NNNN