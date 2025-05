Terna: attesi ricavi 2025 a 4,03 mld e utile 1,08 mld, solida struttura capitale -2

Monitoraggio mercato estero con focus sul Mediterraneo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Con riferimento alle Attivita' Regolate, Terna conferma l'accelerazione degli investimenti finalizzati a conseguire gli obiettivi dei pacchetti europei Fit-for-55 e del RepowerEU, declinati in Italia nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) del 2024. Tali interventi consentiranno l'integrazione delle fonti rinnovabili, lo sviluppo delle interconnessioni con l'estero, il miglioramento del livello di sicurezza e resilienza del sistema elettrico nonche' la digitalizzazione della rete.

Tra i principali progetti di investimento in corso, si evidenzia l'avanzamento del Tyrrhenian Link. Relativamente al collegamento tra la Sardegna, la Corsica e la Penisola (Sa.Co.I.3), sono stati avviati i cantieri per i punti di approdo dei cavi marini in Sardegna e Toscana ed e' in corso la progettazione esecutiva dei cavi terrestri e delle stazioni di conversione. Per il progetto Adriatic Link sono in corso le opere civili propedeutiche alla posa del cavo terrestre nelle Marche e si prevede l'apertura del cantiere delle opere civili per i cavi terrestri in Abruzzo; inoltre, nel corso dell'anno, verranno aperti anche i cantieri delle stazioni di conversione.

Tra le principali infrastrutture della Rete di Trasmissione Nazionale, sono previste le entrate in esercizio dell'elettrodotto Pantano-Priolo, del compensatore sincrono di Aurelia e delle stazioni di Foiano e Ponte Caffaro.

Proseguiranno nell'anno gli interventi per la finalizzazione della nuova rete elettrica dei Giochi Olimpici e Paralimpici 'Milano-Cortina 2026' con l'obiettivo di incrementare, con opere a ridotto impatto paesaggistico, l'affidabilita' energetica nei luoghi interessati dall'evento. In particolare, per il 2025 sono previste le entrate in esercizio dei collegamenti Livigno-Premadio, Laion-Corvara e Moena-Campitello.

Infine, il Gruppo continuera' lo svolgimento delle attivita' finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti da meccanismi di regolazione output-based definiti dall'ARERA, sia quelli relativi alla riduzione dei costi di dispacciamento sia quelli relativi all'incremento della capacita' addizionale di trasporto interzonale impegnandosi a mantenere i livelli raggiunti nel corso del periodo di osservazione.

Con riferimento alle Attivita' Non Regolate, si e' concluso il processo di riorganizzazione nell'ambito delle controllate di Terna Energy Solutions, societa' del Gruppo Terna che gestisce le attivita' sui mercati competitivi, che ha integrato competenze diversificate lungo tutta la catena del valore dell'energia attraverso la sua rete di societa' controllate, proponendosi come polo di riferimento per la transizione energetica e digitale delle imprese.

Il Gruppo continuera', inoltre, lo sviluppo del business Connectivity basato sulle attivita' relative alla rete in fibra ottica.

Per quanto riguarda le Attivita' all'estero, il Gruppo proseguira' nel processo di valorizzazione del portafoglio di asset in America Latina, attuando tutte le azioni necessarie alla finalizzazione dell'operazione di cessione degli asset in Peru'. In aggiunta, continuera' il monitoraggio del mercato estero, con un focus particolare nell'area del Mediterraneo, per analizzare le evoluzioni di scenario e di contesto e cogliere eventuali opportunita' che garantiscano un basso profilo di rischio e un limitato assorbimento di capitale.

La gestione del business del Gruppo Terna continuera' ad essere improntata sui valori di sostenibilita' e sul rispetto dei criteri Esg, garantendo la minimizzazione degli impatti ambientali, il coinvolgimento degli stakeholder territoriali e il rispetto dei principi di integrita', responsabilita' e trasparenza.

