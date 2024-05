Terna: +34% utile netto I trim a 268,2 mln, ricavi a 858,1 mln (+20,4%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Nel corso dei primi tre mesi dell'anno, caratterizzati da un contesto in continua evoluzione e ancora particolarmente sfidante, sottolinea la nota del gruppo, Terna ha registrato un significativo miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, imprimendo un'ulteriore accelerazione agli investimenti a beneficio del sistema elettrico, della transizione energetica del Paese e della crescita del Gruppo, in linea con il nuovo Piano Industriale 2024-2028 approvato lo scorso 19 marzo.

I ricavi del primo trimestre, si legge nella nota, derivano principalmente dalla crescita dei ricavi delle Attivita' Regolate grazie all'incremento del WACC ('Weighted Average Cost of Capital') riconosciuto per il 2024 e all'ampliamento della base asset regolata (RAB) del periodo e degli ammortamenti riconosciuti. Significativa crescita anche per i ricavi delle Attivita' Non Regolate che riflettono, in particolare, il maggior contributo derivante dalle attivita', in ambito 'Equipment', del Gruppo Tamini e, in ambito 'Energy Services', del Gruppo LT.

L'Ebit del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 209,2 milioni di euro, si attesta a 418,7 milioni (+33,6%). La situazione patrimoniale consolidata registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 6.576,1 milioni di euro, a fronte dei 6.324,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 10.587,0 milioni, rispetto ai 10.494,3 milioni di fine 2023, a supporto della importante crescita degli investimenti per lo sviluppo di un sistema elettrico sempre piu' efficiente.

Tra i principali progetti del trimestre si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, sia nel 'Ramo Est', fra Campania e Sicilia, sia nel 'Ramo Ovest', fra Sicilia e Sardegna, e quelli per l'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino che unira' Abruzzo e Marche e che, a gennaio 2024, ha ottenuto il decreto autorizzativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. A questi si sono aggiunti gli interventi per incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici 'Milano-Cortina 2026', le attivita' realizzative dei collegamenti 'Colunga-Calenzano' (fra Emilia-Romagna e Toscana), 'Cassano-Chiari' (in Lombardia) e quelle per accrescere la capacita' di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia. A tali interventi si affianca il proseguimento del piano di installazione di apparecchiature quali reattori, compensatori sincroni e resistori stabilizzanti a beneficio della sicurezza della rete.

Nella seduta odierna, si legge nella nota, il cda ha deliberato di estendere a cinque il numero dei componenti del 'Comitato Operazioni con Parti Correlate', al fine di allinearne la composizione numerica a quella degli altri Comitati endo-consiliari, tutti nominati con delibera consiliare del 9 maggio 2023.

