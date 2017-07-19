Tea Tek: nuovo contratto Epc con Sosteneo, impianto solare da 67 MWp in Sicilia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - T.E.A. TEK si aggiudica un nuovo contratto EPC con Sosteneo SGR: la societa', in partnership con PLC System, realizzera' un impianto fotovoltaico da circa 67 MWp in provincia di Catania, per conto di Ramacca Energia, societa' del portafoglio gestito da Sosteneo Sgr, uno dei principali operatori europei nel campo degli investimenti greenfield legati alla transizione energetica. Il contratto, firmato in qualita' di Epc contractor (Engineering, Procurement & Construction), si legge in una nota, prevede anche la costruzione delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (Rtn). Il completamento dell'impianto e' previsto entro il primo semestre del 2027.
