T. Rowe Price: stime inflazione area euro superano 3% ma scenderanno- PAROLA AL MERCATO

di Tomasz Wieladek * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - Le aspettative di inflazione dei consumatori nell'area euro a un anno sono salite al 3,1% ad aprile. Si tratta del secondo aumento superiore alle aspettative per il secondo mese consecutivo e di un aumento dello 0,5% rispetto al recente minimo registrato nel febbraio 2025. Questi sviluppi sono chiaramente in contrasto con la narrativa disinflazionistica della Bce, ma per una buona ragione. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati in modo significativo dall'inizio dell'anno. Le aspettative di inflazione sono pari al 60% dei prezzi dei generi alimentari. Inoltre, i prezzi al dettaglio dei generi alimentari sono in aumento dall'inizio dell'anno, a seguito dell'aumento dei prezzi globali dei generi alimentari. Inoltre, i consumatori tendono ad associare intuitivamente i dazi a un aumento dell'inflazione. Tuttavia, dall'annuncio dei dazi statunitensi, i prezzi del petrolio sono diminuiti del 25% in euro. Anche i prezzi alla pompa hanno un forte impatto sulle aspettative di inflazione. Le aspettative di inflazione a un anno probabilmente inizieranno a diminuire nelle prossime pubblicazioni dell'indagine della Bce.

Cio' che sara' molto piu' importante per la traiettoria dei tassi di politica monetaria della Bce sara' il dato sull'inflazione nell'area euro per maggio. Qui le notizie suggeriscono che l'inflazione dei servizi e' in calo. Anche l'inflazione salariale negoziata nell'area dell'euro e' diminuita significativamente al 2,4% nel primo trimestre del 2025. Infine, il PMI dei servizi ha registrato un nuovo calo a maggio. Nel complesso, la Bce esaminera' questi dati e potrebbe tagliare il tasso di riferimento di 25 punti base nella riunione della prossima settimana. Prevedo che i dati finiranno per spingere la Bce a ridurre il tasso di riferimento all'1,25% nel corso dell'anno.

* Chief European Economist, T. Rowe Price "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 28-05-25 13:50:44 (0388) 5 NNNN