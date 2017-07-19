T. Rowe Price: l'IA entra in una nuova fase, dall'entusiasmo ai risultati concreti - PAROLA AL MERCATO

di Dom Rizzo * e Mark Stodden ** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - A tre anni dal lancio di ChatGPT, il dibattito sull'intelligenza artificiale sta iniziando a spostarsi sul piano della redditivita'. Gli investimenti continuano a pieno ritmo e l'innovazione sta generando guadagni concreti, ma l'ottima performance dei titoli azionari e l'attivita' speculativa in alcuni settori del mercato stanno alimentando timori circa una potenziale bolla speculativa. Poiche' le aziende leader ricorrono sempre piu' spesso ai mercati del debito per finanziare gli investimenti, cresce la pressione per individuare percorsi chiari verso la monetizzazione.

L'IA e' sulla buona strada per diventare il piu' grande motore di produttivita' per l'economia globale dopo l'elettricita'. Ha il potenziale per trasformare non solo le aziende tecnologiche, ma quasi tutti i settori - sanita', finanza, produzione, istruzione e oltre - sbloccando nuove soluzioni a sfide complesse. Le aziende leader stanno mantenendo programmi di spesa in conto capitale annuali aggressivi e multimiliardari per costruire data center, acquistare unita' di elaborazione grafica avanzate (GPU) ed espandere la capacita' cloud. Molte hanno annunciato o avviato la costruzione di nuovi hub di supercalcolo AI per soddisfare la crescente domanda di applicazioni di intelligenza artificiale aziendali e consumer.

Il debito richiede disciplina e comporta rischi Finora, i budget di spesa in conto capitale sono stati in gran parte finanziati dai flussi di cassa operativi delle aziende piu' redditizie della storia. Tuttavia, l'entita' e l'accelerazione dei requisiti di spesa in conto capitale per l'AI sono tali che anche alcune delle aziende leader non sono in grado di continuare a finanziarli esclusivamente attraverso la generazione di liquidita' interna. Il mercato obbligazionario pubblico puo' soddisfare in parte il fabbisogno di finanziamento delle aziende, ma potrebbe essere insufficiente per finanziare un periodo prolungato di elevata intensita' di capitale: saranno necessarie altre fonti di capitale, in particolare il credito privato.

Il capitale di debito sta iniziando a finanziare gli investimenti nell'IA aumentando la pressione gia' crescente sulle aziende leader affinche' definiscano strategie ben precise per trasformare l'innovazione in profitti. Il debito e' un capitale che deve essere rimborsato e comporta pagamenti regolari di interessi, clausole restrittive e una nuova serie di stakeholder da soddisfare. Cio' significa che il debitore deve generare flussi di cassa affidabili per ripagare il debito. I finanziatori sono anche fondamentalmente piu' avversi al rischio rispetto agli investitori azionari, quindi, in genere richiedono un percorso chiaro verso la monetizzazione per ridurre il rischio di credito.

