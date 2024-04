T. Rowe Price: l'economia statunitense ha superato i timori di recessione, e ora? - PAROLA AL MERCATO

di Justin White* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - La Federal Reserve sembra essere riuscita ad orchestrare l'auspicato atterraggio morbido dell'economia. Nonostante la dura stretta monetaria, le condizioni macroeconomiche sono migliorate significativamente negli ultimi trimestri, consentendo alla Fed di abbandonare l'orientamento restrittivo. Cosa significa tutto questo per gli investitori? Solida selezione dei titoli, con particolare attenzione alla gestione del rischio Il rischio di una recessione e' notevolmente diminuito nel 2024 e tutto questo e' molto incoraggiante per i mercati azionari nel breve termine. La crescita reale degli Stati Uniti e' rimasta resiliente, mentre l'inflazione e' scesa considerevolmente dai livelli elevati di 18 mesi fa.

Tuttavia, la ritrovata fiducia nel "rischio" richiede cautela, in particolare quando appare scriteriata, come alla fine del 2023, quando il solido rally di mercato era stato guidato da titoli di bassa qualita'/a piu' alto rischio. Le tendenze storiche dimostrano che la sovraperformance delle societa' non supportate dai fondamentali non e' durata a lungo: dall'inizio del 2024, infatti, le societa' di qualita' superiore e con fondamentali piu' solidi hanno assunto nuovamente la leadership del mercato.

Nel breve termine, le azioni statunitensi dovrebbero proseguire il rialzo iniziato alla fine del 2023. Tuttavia, poiche' le prospettive sono soggette a diversi rischi, il sentiment continuera' a fluttuare, in linea con gli ultimi dati pubblicati o con gli sviluppi geopolitici. In questo contesto, e' fondamentale una buona selezione dei titoli, che favorisca societa' di qualita', con una crescita duratura o in accelerazione, e valutazioni ragionevoli. Altrettanto importante sara' gestire il rischio e avere il coraggio di "andare controcorrente", laddove il sentiment di mercato dovesse apparire irrazionale o privo di un supporto a livello di fondamentali, com'e' accaduto alla fine del 2023.

Un'economia dinamica con vantaggi strutturali Uno dei rischi che aleggia sul mercato azionario statunitense riguarda i livelli elevati delle valutazioni, che sollevano dubbi sulla loro sostenibilita'. Sebbene tali preoccupazioni siano amplificate dalle valutazioni elevate di una manciata di titoli nella fascia alta di mercato, e' anche vero che le valutazioni del mercato piu' in generale sono attualmente costose rispetto alle tendenze storiche e ai principali peer.

Tuttavia, sussistono delle ragioni per ritenere che l'attuale premio di valutazione degli Usa non solo sia ragionevole, ma sia destinato anche a proseguire. La propensione al rischio e le valutazioni aumentano, di solito, quando il miglioramento delle prospettive economiche rafforza la fiducia degli investitori nella capacita' delle societa' di garantire una crescita costante degli utili. Inoltre, i titoli tendono a registrare un rialzo finche' le aspettative per gli utili salgono, anche se le valutazioni (indicate dai rapporti forward p/e) sono elevate. Questo e' il contesto in cui ci troviamo attualmente, con valutazioni piu' elevate guidate dall'incremento delle aspettative sugli utili.

