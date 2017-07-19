T. Rowe Price: e' il momento delle small cap statunitensi? - PAROLA AL MERCATO

di Tim Murray* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Negli ultimi mesi, le small cap statunitensi hanno registrato una notevole ripresa, segnando una brusca inversione di tendenza dopo un lungo periodo di sottoperformance. Da ottobre 2025, i titoli small cap hanno sovraperformato in modo significativo i titoli large cap, sollevando una domanda decisiva per gli investitori: si tratta solo di un rimbalzo a breve termine o di qualcosa di piu' duraturo? Per quasi tre anni, le small cap statunitensi hanno perso costantemente terreno rispetto ai titoli a piu' alta capitalizzazione. Dal 31 dicembre 2022 al 31 ottobre 2025, l'indice S&P SmallCap 600 ha sottoperformato l'indice S&P 500 di quasi 30 punti percentuali su base cumulativa. Questa tendenza e' cambiata bruscamente alla fine del 2025. Dalla fine di ottobre al 27 gennaio di quest'anno, le small cap hanno registrato un rendimento dell'8,95%, mentre le large cap hanno guadagnato solo il 2,33%.

Di conseguenza, la sottoperformance cumulativa dalla fine del 2022 si e' ridotta a circa 25 punti percentuali. Questo improvviso cambiamento ha comprensibilmente attirato l'attenzione degli investitori.

Una svolta guidata dagli utili E' importante sottolineare che il rimbalzo delle small cap non e' stato determinato solo dal sentiment. Sotto la superficie, anche i fondamentali hanno subito una svolta.

Dopo un calo netto durato quasi tre anni, gli utili delle small cap hanno iniziato a migliorare rapidamente alla fine del 2025. In particolare, gli utili degli ultimi 12 mesi dell'indice S&P600 hanno registrato un rimbalzo del 27% fino al 27 gennaio 2026, attestandosi solo al 19% in meno rispetto al picco del 2022, rispetto al calo del 36% registrato dalla fine del 2022 al 19 settembre 2025.

Questa inversione di tendenza degli utili rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli ultimi anni, quando il deterioramento dei fondamentali ha rappresentato un ostacolo persistente per la performance delle small cap.

Diversi fattori sembrano ora giocare a favore delle small cap.

La Fed ha ripreso a tagliare i tassi di interesse a settembre, allentando la pressione sulle aziende sensibili ai tassi. Le societa' a piccola capitalizzazione tendono ad avere un indebitamento maggiore rispetto alle societa' a grande capitalizzazione e hanno anche una quota maggiore di debito a breve termine e a tasso variabile. Pertanto, tendono a beneficiare in modo sproporzionato quando la Fed allenta la politica monetaria.

*Capital Markets Strategist, Multi Asset Division, T. Rowe Price.

