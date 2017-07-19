T. Rowe Price: e' il momento delle small cap statunitensi? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - L'incertezza tariffaria e' diminuita. Con l'attenuarsi dei rischi legati alla politica commerciale, sia i consumatori che le imprese hanno acquisito maggiore fiducia nelle decisioni di spesa e di investimento. Molte piccole imprese sono piu' direttamente esposte ai flussi commerciali e i loro ricavi hanno iniziato a recuperare. L'indebolimento del dollaro statunitense ha inoltre fornito un ulteriore impulso alle small cap con ricavi in valuta estera.

Il contesto bancario regionale e' migliorato. Una curva dei rendimenti piu' normalizzata, i segnali di allentamento normativo, la solida qualita' del credito e il miglioramento della domanda di prestiti hanno contribuito a stabilizzare le banche regionali. Le piccole imprese dipendono dalle banche regionali per il loro finanziamento in misura maggiore rispetto alle grandi multinazionali, quindi, il miglioramento dei fondamentali bancari puo' sostenere direttamente l'attivita' delle piccole imprese. Le banche regionali stesse rappresentano anche una quota significativa dell'universo delle small cap statunitensi. Il miglioramento delle condizioni di queste istituzioni puo' fornire un sostegno diretto agli utili e alla performance delle societa' a bassa capitalizzazione.

I vantaggi dell'IA stanno iniziando ad ampliarsi. Mentre le prime fasi dello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno favorito principalmente le societa' tecnologiche a grande capitalizzazione, stiamo assistendo a una crescente diffusione della domanda anche alle societa' piu' piccole.

Alcune small cap stanno beneficiando direttamente della spesa per le infrastrutture legate all'IA, mentre altre stanno registrando un aumento della produttivita' grazie all'implementazione dell'IA nei propri processi aziendali.

Gli stimoli fiscali stanno iniziando a fornire sostegno. Il One Big Beautiful Bill Act, recentemente approvato, ha contribuito a rilanciare l'attivita' economica, in particolare attraverso l'aumento della spesa pubblica e gli incentivi agli investimenti interni. Sebbene l'impatto a breve termine appaia modesto, gli effetti dovrebbero diventare piu' pronunciati nel corso dell'anno, fornendo un ulteriore impulso agli utili delle small cap.

Conclusione Dopo quasi tre anni di performance relativamente scarse, ora vi sono chiari segnali che indicano una ripresa delle small cap statunitensi. La performance e' migliorata e, cosa ancora piu' importante, la crescita degli utili ha preso una direzione favorevole. In previsione di questo cambiamento, il nostro comitato di asset allocation ha mantenuto una posizione di sovrappeso nelle small cap USA rispetto alle large cap USA e negli ultimi mesi abbiamo gradualmente aumentato tale sovrappeso. Riteniamo che il miglioramento del contesto dei fondamentali fornisca una base solida per la performance futura dei titoli a bassa capitalizzazione.

