T. Rowe Price: azioni, perche' l'energia e' la prossima grande opportunita' - PAROLA AL MERCATO

di Marta Yago* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Il settore energetico rimane un terreno di caccia tradizionale per gli investitori orientati al value, sebbene rimanga strutturalmente sottovalutato. Nell'indice MSCI World Value, il peso del settore energetico e' circa il doppio di quello dell'indice principale, a ricordare che le opportunita' cicliche vengono spesso trascurate quando l'attenzione e' rivolta altrove.

Sebbene le condizioni nel breve termine appaiano difficili con l'aumento dell'offerta, intravediamo uno scenario piu' complesso. La produttivita' statunitense nell'estrazione petrolifera sta raggiungendo il livello massimo e i giacimenti facilmente accessibili sono stati in gran parte sfruttati.

Le dinamiche geopolitiche aggiungono un ulteriore livello di complessita'. La capacita' inutilizzata (spare capacity) al di fuori dell'Arabia Saudita e' limitata e le ipotesi di mercato potrebbero sovrastimare la resilienza dell'offerta.

Allo stesso tempo, la politica statunitense sembra utilizzare la questione dell'accesso all'energia come leva strategica, creando condizioni favorevoli per le societa' di servizi petroliferi USA, in particolare nei mercati offshore e onshore internazionali.

Nel complesso, mentre la complessita' politica potrebbe avere un peso nel breve termine, la diminuzione della capacita' inutilizzata dovrebbe sostenere prezzi piu' elevati nel medio-lungo termine. L'esposizione a titoli global value potrebbe offrire diversificazione e accesso a queste opportunita' emergenti.

*Associate Portfolio Manager, Global Value Equity, T. Rowe Price

